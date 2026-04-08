IPS: salarios precarios y sobrecarga laboral empujan a enfermeros a la renuncia

El Sindicato Auténtico de Defensa del Instituto de Previsión Social (IPS) denuncia desde hace meses, aproximadamente 4.300 enfermeros perciben salarios que ni siquiera alcanzan el mínimo legal si se comparan con sus pares del Ministerio de Salud Pública (MSPBS). Existe una diferencia de hasta G. 1.200.000 en contra de los profesionales de la previsional.

A esta falta de equiparación salarial, que persiste desde hace 15 años sin reajustes significativos, se suman condiciones de trabajo indignas.

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Denuncias recientes señalan incluso la falta de provisión de alimentos para el personal de guardia en centros de referencia como el Hospital Ingavi y la Unidad Sanitaria de Ypacaraí, una carencia que la Gerencia de Salud, a cargo de Derlis León, prometió subsanar tras las fuertes críticas.

El “suplicio” de trabajar en la previsional

Pese a las promesas del IPS, liderado por Jorge Brítez como presidente del Consejo de Administración, las condiciones laborales no han cambiado, afirma el personal de enfermería.

La crisis actual tiene consecuencias directas en la fuga de talentos. Uno de los testimonios recogidos por ABC es el caso de un joven enfermero, que presentó su dimisión en la última semana de marzo. El profesional, bajo condición de anonimato, relató el calvario que viven los contratados.

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El profesional explicó que su decisión responde a una realidad asfixiante, que pone en jaque tanto su ética como su salud mental. “La sobrecarga laboral es constante, muchas veces cubriendo áreas que no son nuestra especialidad, lo que pone en riesgo nuestro registro profesional y, más importante aún, la atención de los usuarios”, lamentó el denunciante.

IPS: sueldo insignificante para tamaña responsabilidad

El ahora exfuncionario detalló que la remuneración percibida es de apenas Gs. 2.720.000, monto que considera un insulto frente a la enorme responsabilidad de salvar vidas. Según su testimonio, existe una “falta de consideración total” por parte de los superiores hacia el personal contratado, ignorando el bienestar de quienes sostienen el sistema día a día.

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“Renuncié para preservar mi integridad profesional y personal, pero también para visibilizar la necesidad de condiciones de trabajo justas y seguras en la salud pública”, sentenció el joven.

Una ola de renuncias en el horizonte

La falta de respuestas concretas por parte de las autoridades del IPS —que se han limitado a prometer “mesas de trabajo” para la equiparación salarial— está agotando la paciencia de los profesionales de la salud.

Según información brindada a ABC, tanto enfermeros como médicos se encuentran analizando presentar renuncias masivas al IPS. Los profesionales coinciden en que las condiciones laborales actuales han cruzado el límite de lo tolerable, calificándolas de inhumanas y advirtiendo que, de no haber cambios reales, el servicio de salud quedará severamente resentido por la falta de personal operativo.