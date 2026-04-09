Asunción: Junta aprobó “préstamo” de agentes de PMT a Opaci, a pedido de Bello

En su última sesión, este miércoles, la Junta Municipal de Asunción aprobó un polémico convenio interinstitucional entre la comuna, a cargo del intendente, Luis Bello (ANR-cartista) y la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), oenegé de intendentes, pese a no ser parte del Gobierno, sino una entidad privada, maneja la base de datos de los registros de conducir en el país. Esta decisión ha generado un fuerte rechazo y debate entre los concejales de la oposición.

El documento establece un marco de cooperación para desarrollar programas de interés común entre ambas partes. Específicamente, el acuerdo permitirá que la municipalidad “preste” agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) para dictar cursos. Estas capacitaciones en seguridad vial estarán dirigidas a funcionarios de otros municipios del interior del país.

Lea más: Alegan “confidencialidad” de identidad de bonistas que acordaron con Bello

El concejal Pablo Callizo (PPQ) calificó duramente a la mencionada oenegé, como una verdadera “cueva de ladrones”. Cuestionó que la ciudadanía siga obligada a pagarle G. 10.000 por cada registro de conducir, sin recibir ningún beneficio. Según el edil, no existe una obligación legal para que Asunción mantenga vínculos con esta entidad.

Por su parte, Humberto Blasco (PLRA) criticó que se mantengan acuerdos “leoninos” que perjudican directamente a los contribuyentes. Argumentó que el sobrecosto de los trámites para la obtención de registros de conducir provoca que muchos ciudadanos prefieran gestionar sus documentos en otras ciudades. Para el legislador, este sistema solo ha servido para la generación de diversas “fortunas indebidas”.

OPACI: romper vínculos con “opaca” oenegé

La oposición también denunció que la intermediación de esta “agencia oscura” permite la perpetuación de clanes familiares. Criticaron que una institución pública deba prestar servicios a una entidad privada que cobra por los mismos. Sostuvieron que Asunción podría ofrecer formación a otras municipalidades de manera directa y sin intermediarios “opacos”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Interna cartista: oficialistas “trancan” a Bello la venta de tierras municipales

Ante estas acusaciones, la propuesta opositora fue el rechazo total del dictamen y la eliminación del vínculo con OPACI. Los ediles pidieron romper con una relación que consideran perjudicial para las arcas de la municipalidad capitalina. Afirmaron que seguir con estos convenios es apañar el robo de dinero a los contribuyentes asuncenos.

En defensa del proyecto, el concejal Nasser Esgaib (ANR-cartista) justificó que la aprobación o el rechazo del convenio era independiente del aporte que hacen los contribuyentes con cada registro de conducir. Insistió que la Municipalidad “solo pondrá a disposición” a sus funcionarios para realizar las charlas, mientras será la OPACI la que pague a los agentes que sean remitidos.

Así votaron

El convenio fue aprobado por 9 votos, todos concejales colorados, contra 8 votos de la oposición.

Lea más: Asunción: critican “oscurantismo” de acuerdo de Luis Bello con bonistas

A favor de la probación del “préstamo” de agentes: Juan Carlos Ozorio (ANR-HC), Marcelo Centurión (ANR-HC), Nasser Esgaib (ANR-HC), Mariano Cáceres (ANR-HC), Miguel Sosa (ANR-HC), René Calonga (ANR-HC), Javier Pintos (ANR-independiente), Carlos González (ANR-disidente), Arturo Almirón (ANR-disidente).

En contra, votaron Jazmín Galeano (PPQ), Paulina Serrano (PPQ), Pablo Callizo (PPQ), Fiorella Forestieri (PLRA), Humberto Blasco (PLRA), Ramón Ortiz (PLRA), Augusto Wagner (PLRA), Rosanna Rolón (ANR-independiente).