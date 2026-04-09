Municipalidad de Asunción defiende acuerdo con bonistas, pero no revela quiénes son

En una conferencia de prensa realizada ayer, el intendente de Asunción, Luis Bello (ANR), anunció un acuerdo para el pago de 90.000 millones de guaraníes -de una deuda total de poco más de 130.000 millones– de intereses de bonos vencidos en 2025 y el diferimiento del pago de los intereses que vencen este año al 30 de marzo de 2027, cuando la Municipalidad de Asunción ya estará bajo una nueva administración.

En comunicación con ABC Cardinal hoy, el director de Hacienda de la Municipalidad de Asunción, Víctor Rivas, explicó que el acuerdo de “pago y reordenamiento financiero” que anunció ayer el intendente Bello “consiste en el pago de la totalidad de los cupones vencidos de 2025, más de 90.000 millones de guaraníes, y el diferimiento de compromisos del ejercicio fiscal 2026 al 30 de marzo de 2027”.

Argumentó que eso permitirá que la próxima administración que asuma el liderazgo de la Municipalidad en noviembre de este año, luego de las elecciones municipales del 4 de octubre, tenga tiempo suficiente para volver a negociar con los tenedores de los bonos.

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Enfatizó que el compromiso de pago de 90.000 millones de guaraníes corresponde solo al pago de amortización de intereses y dijo que recién en 2027 se producirán vencimientos de capitales.

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Hizo hincapié también en que la operación anunciada ayer “no implica ningún consto más que lo estipulado en los contratos de cada emisión de bonos” y añadió que evitará que la Municipalidad sea demandada por los tenedores de bonos, lo que ahorraría a la Comuna importantes montos en posibles tasas judiciales.

¿Quiénes son los tenedores de bonos?

Al consultársele quiénes son esos tenedores de bonos o sus representantes legales, Rivas se negó a responder aludiendo a “cláusulas de confidencialidad” en los contratos.

Sobre el origen de los 90.000 millones de guaraníes que la Municipalidad pagará en intereses por los bonos vencidos el año pasado, Rivas afirmó que el dinero proviene de “fondos propios” generados por la Comuna gracias a un aumento en las recaudaciones municipales en el primer trimestre de este año.

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Según dijo, en los primeros tres meses de 2026 la Municipalidad recaudó alrededor de 615 mil millones de guaraníes, un 15 por ciento más que lo recaudado en el mismo periodo de tiempo en 2025.