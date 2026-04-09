Cámara de Comercio de Encarnación se pronuncia en contra de utilización cepo para infractores del SEM

Una nueva reglamentación agregó condicionantes más específicos para la utilización de sanciones de inmovilización y retiro de un rodado que infrinja el pago del Servicio de Estacionamiento Medido en Encarnación. La misma quedó con sanción ficta desde el pasado viernes 3 de abril.

Para tal efecto, con esta nueva ordenanza, recién con 15 sanciones impagas la Policía Municipal de Tránsito (PMT) podrá colocar el “cepo” a un vehículo estacionado en un lugar delimitado por el SEM.

En consecuencia, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios (Cacise), Conrado Kiener explicó que el gremio se muestra en contra de estas nuevas disposiciones. La propuesta impulsada por la Cámara de Comercio se centraba solamente en el ordenamiento y no en la sanción, según el representante.

Lamentaron que el Ejecutivo municipal impulse estas medidas que pueden generar un desinterés en los compradores y afectar al comercio. “Más que miedo, la gente está enojada con esta medida”, manifestó.

Lea más: Lote 2 de la Ruta Graneros del Sur, prácticamente paralizado y a la espera de que aprueben “convenios modificatorios”

Críticas al sistema

Kiener indicó que no están ajenos a la necesidad de ordenamiento, principalmente en la zona del microcentro. No obstante, calificó a la implementación del SEM como deficiente desde el principio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre los puntos que expuso, detalló que la aplicación no es accesible para extranjeros o personas que no cuentan con internet, lo que los expone a multas.

En contrapartida, la ciudad depende del turismo de compras en gran medida y este tipo de medidas con sanciones “desproporcionadas” puede generar rechazo. Esto se suma a un contexto económico complicado por el que están pasando en la República Argentina.

Lea más: Aumento del flujo migratorio y ocupación hotelera al 100% durante Semana Santa en Encarnación

Las nuevas sanciones

Según explicó el jefe del SEM en la PMT, inspector Adolfo Duarte, estas sanciones están estipuladas en la ordenanza original, pero nunca fueron aplicadas. No obstante, con esta nueva reglamentación, todavía no hay directiva de aplicar el cepo y las grúas.

Detalló además que surge esta necesidad debido a que muchos contribuyentes acumulan más de 50 multas impagas. Esto debido a que no traía ninguna consecuencia el no pagarla.

La modificación de la ordenanza habilita a la PMT a colocar el cepo si detectan rodados estacionados en sitios delimitados por el SEM, con más de 15 reiteraciones de sanciones. Estipula además que el período de pago de las multas se extiende por 30 días antes de pasar al Juzgado de Faltas de la Municipalidad.

El proyecto de ordenanza fue remitido por el Ejecutivo el pasado 16 de febrero, posterior a que nuevos horarios y sanciones quedarán también con aprobación automática, debido a que la Junta Municipal no trató el tema previo a los 45 días que estipula la Ley Orgánica Municipal.

Lea más: Puente deteriorado en Tomás Romero Pereira deja incomunicadas a comunidades y refleja inacción de autoridades

El SEM

Los nuevos horarios de aplicación del SEM son de lunes a domingo, de 10:00 a 00:00, en el playón de la playa San José; de lunes a domingo, de 17:00 a 00:00, en el Paseo Gastronómico; entretanto, en los otros sectores de la ciudad será de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00.

El Consorcio Estacionamiento Sur, representado legalmente por Diego Meichtry, fue adjudicado con la concesión del sistema informático para la implementación del SEM en Encarnación en 2023. El contrato estipula que, de lo recaudado, corresponde a la empresa el 40% y a la Municipalidad el 60%.

El proceso de implementación se inició en abril de 2025. Las empresas que conforman el Consorcio Estacionamiento Sur son Decisiones Empresariales SRL y Empresa de Construcciones EDIVI SA. La primera, de procedencia argentina, es propiedad de Alfonso Baigorria, quien opera bajo el mismo sistema en la ciudad vecina de Posadas (Argentina), mientras que la segunda pertenece a Emilio y Daniel Díaz de Vivar.

En el año 2025, el SEM generó G. 1.515 millones, de los cuales el 60% (G. 909.000.000) fueron ingresos genuinos de la Municipalidad encarnacena.