Nacionales
09 de abril de 2026 - 17:18

Docentes exigen destitución del presidente del IPS y convocan a protesta

Santiago Peña
El presidente Santiago Peña (izq.) y el titular del IPS, Jorge Brítez, en la residencia presidencial Mburuvicha Róga.

Unos 22 gremios de docentes convocan a una protesta para exigir la destitución de Jorge Brítez, presidente del IPS, debido a las numerosas denuncias de irregularidades y la pésima calidad de la atención a los asegurados. La convocatoria es para el sábado 18 de abril, frente a la Caja Central, en Asunción. Ante el anuncio de movilizaciones, fueron convocados para una reunión en Mburuvicha Róga, para el próximo martes.

Por Rene Ramos

Unos 22 sindicatos de docentes de escuelas públicas, institutos de educación superior y de universidades nacionales exigen al presidente de la República, Santiago Peña, la destitución de Jorge Brítez, presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), y la de todos los miembros del consejo directivo, titulares y suplentes.

Como medida de presión, convocan a una “gran movilización nacional”, en reclamo de la “defensa y recuperación del IPS”, prevista para el sábado 18 de abril, desde las 9:00, frente a la Caja Central, en las calles Constitución y Herrera.

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Además del pedido de salida de Brítez y el resto de consejeros, los gremios plantean una evaluación exhaustiva de la gestión de los directores de los distintos Hospitales Regionales, Clínicas Periféricas y puestos sanitarios del sistema previsional, con el fin de analizar también su continuidad o remoción del cargo.

Masiva protesta de docentes en contra de la reforma de la caja fiscal, en marzo en Asunción.
Masiva protesta de docentes en contra de la reforma de la caja fiscal, en marzo en Asunción.

Luego, demandan la instalación de una mesa técnica con autoridades del Poder Ejecutivo, Ministerio del Trabajo, las autoridades del IPS y representantes de las diferentes organizaciones sindicales, para diseñar un plan de trabajo y de “contingencia” para recuperar la buena calidad de la atención y las prestaciones a todos los asegurados. Los profesores lamentan las numerosas denuncias por supuestas irregularidades en intervenciones quirúrgicas, la mala calidad de la atención y la falta de medicamentos.

Convocados por la Presidencia de la República

Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), informó que tras la convocatoria a la protesta del sábado 18 de abril, recibieron el llamado de autoridades del Poder Ejecutivo, quienes convocan a los educadores a una reunión, la próxima semana.

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La convocatoria es para Mburuvicha Róga, el martes 14 de abril ,a las 15:00. El encuentro estaría liderado por Juan José Galeano, asesor de Asuntos Sociales y Económicos, por parte de la Presidencia de la República.