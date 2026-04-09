Docentes exigen destitución del presidente del IPS y convocan a protesta

Unos 22 sindicatos de docentes de escuelas públicas, institutos de educación superior y de universidades nacionales exigen al presidente de la República, Santiago Peña, la destitución de Jorge Brítez, presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), y la de todos los miembros del consejo directivo, titulares y suplentes.

Como medida de presión, convocan a una “gran movilización nacional”, en reclamo de la “defensa y recuperación del IPS”, prevista para el sábado 18 de abril, desde las 9:00, frente a la Caja Central, en las calles Constitución y Herrera.

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Además del pedido de salida de Brítez y el resto de consejeros, los gremios plantean una evaluación exhaustiva de la gestión de los directores de los distintos Hospitales Regionales, Clínicas Periféricas y puestos sanitarios del sistema previsional, con el fin de analizar también su continuidad o remoción del cargo.

Luego, demandan la instalación de una mesa técnica con autoridades del Poder Ejecutivo, Ministerio del Trabajo, las autoridades del IPS y representantes de las diferentes organizaciones sindicales, para diseñar un plan de trabajo y de “contingencia” para recuperar la buena calidad de la atención y las prestaciones a todos los asegurados. Los profesores lamentan las numerosas denuncias por supuestas irregularidades en intervenciones quirúrgicas, la mala calidad de la atención y la falta de medicamentos.

Convocados por la Presidencia de la República

Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), informó que tras la convocatoria a la protesta del sábado 18 de abril, recibieron el llamado de autoridades del Poder Ejecutivo, quienes convocan a los educadores a una reunión, la próxima semana.

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La convocatoria es para Mburuvicha Róga, el martes 14 de abril ,a las 15:00. El encuentro estaría liderado por Juan José Galeano, asesor de Asuntos Sociales y Económicos, por parte de la Presidencia de la República.