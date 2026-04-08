IPS en crisis: 152 medicamentos con stock cero

Lo que debería ser una excepción, se ha vuelto la norma en el Instituto de Previsión Social (IPS), donde el desabastecimiento crónico de medicamentos castiga a los aportantes. Cecilia Rodríguez, gerente de Abastecimiento y Logística, confirmó una cifra preocupante de faltantes que desnuda la vulnerabilidad del sistema: 152 medicamentos se encuentran en stock cero.

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Esta carencia representa el 28,5% del listado básico o vademécum que la institución debería garantizar a sus aportantes. Lo más grave es que el faltante no se limita a insumos menores, sino que golpea directamente a los pacientes más vulnerables, afectando la disponibilidad de medicamentos básicos, esenciales y vitales, incluyendo aquellos destinados a tratamientos oncológicos y enfermedades complejas.

El pasado 10 de marzo, Rodríguez ya había hablado del tema con ABC. En aquel momento, admitió que los faltantes sumaban 154 fármacos de los 532 ítems que forman parte del listado oficial. Ha pasado un mes y la situación no ha mejorado.

IPS: un cronograma de “espera” e incertidumbre

La respuesta institucional sigue siendo la misma: plazos que se extienden y procesos administrativos que no se ajustan a la urgencia de la salud. Rodríguez detalló el estado de las licitaciones actuales, dejando en evidencia que el alivio no será inmediato.

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Según indicó la gerente, los sobres de un grupo de 64 medicamentos, correspondientes a la Licitación Pública nacional (LPN) 110, fueron abiertos hace dos semanas. Sin embargo, entre la adjudicación, la firma de contratos y la entrega efectiva, el proceso podría demorar entre 30 a 45 días más.

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Rodríguez mencionó que otros 88 medicamentos básicos están dentro de llamados a licitación que se encuentran apenas en etapa de apertura o preparación de especificaciones técnicas. Para estos insumos, no existe una fecha estimada de abastecimiento, dejando a los asegurados en la incertidumbre total.

La burocracia vs. la urgencia médica

La responsable de la Gerencia de Abastecimiento y Logística del IPS, resaltó que la disponibilidad dependerá de que los procesos no sufran las habituales protestas de oferentes o pedidos de informes.

“Toda esa cantidad de 152 medicamentos están incorporados dentro de llamados que tienen diversos estados en este momento. (...) Siempre y cuando no surjan protestas o impugnaciones que hagan retrasar el proceso”, señaló la funcionaria.

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Recientemente, el IPS aprobó su Plan Anual de Contrataciones (PAC), priorizando apenas 153 llamados de un total de 365 pedidos de compra realizados por diversas dependencias. Aunque aseguran que el 85% de lo aprobado es para el área médica, la realidad en las farmacias del IPS sigue siendo de estantes vacíos.