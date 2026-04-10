Ante falta de dinero, ahora Municipalidad de Asunción usa fondos de Itaipú para arreglar cuadras

Con el respaldo y fondos de Itaipú Binacional, la Municipalidad de Asunción, bajo administración del colorado Luis Bello, puso en marcha un ambicioso plan de mejoramiento vial que contempla la reparación de 400 cuadras en distintos barrios de Asunción, con un plazo de ejecución estimado de tres meses.

El anuncio fue realizado en la noche de este jueves 9 de abril, durante un acto en la intersección de las avenidas Eusebio Ayala y De la Victoria, en el barrio San Pablo, con la presencia de autoridades municipales, directores comunales, vecinos e integrantes de comisiones vecinales.

Del total de cuadras previstas, 230 serán asfaltadas y 170 empedradas, en el marco de un emprendimiento financiado por la Itaipú Binacional, que apunta a mejorar significativamente la infraestructura vial de la capital y la calidad de vida de sus habitantes.

En representación de la comunidad, la presidenta de la Comisión Vecinal “Paz y Progreso” (lema que utilizaba el gobierno del dictador Alfredo Streoessner), Fredesvinda Espínola, destacó el impacto positivo de la obra para el barrio San Pablo y expresó su satisfacción por el inicio de los trabajos.

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Bello aremete contra administración de “Nenecho”

Por su parte, el intendente Luis Bello recordó el complejo escenario en el que asumió la administración municipal, señalando que se trató de un desafío que decidió encarar con responsabilidad y determinación.

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“Encontramos una ciudad muy golpeada, con serias dificultades estructurales y financieras. Iniciamos un proceso de recuperación, priorizando el orden financiero, el pago de servicios esenciales, el cumplimiento con los jubilados y la reactivación de espacios públicos, como la Plaza Naciones Unidas”, explicó.

En ese contexto, resaltó la importancia del inicio de las obras viales, calificándolas como un paso fundamental para mejorar la infraestructura urbana.

Bello asumió en reemplazo de Óscar “Nenecho” Rodríguez, quien renunció antes de que su interpelación sea tratada en la Cámara de Diputados tras un lapidario informe de la intervención realizada a su gestión en la que se denunciaba, entre otras cosas, la falta de documentación en la utilización de G. 500 mil millones de bonos para obras.

El jefe comunal también adelantó que los trabajos ya se encuentran en marcha en algunos puntos de la ciudad, como en la avenida Azara, donde se intervienen 22 cuadras con tareas de recapado asfáltico. Asimismo, indicó que el plan beneficiará a un total de 16 barrios de la capital.