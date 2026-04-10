Gremios de la Fiscalía denuncian “acogotamiento presupuestario” y hacen llamado al Ejecutivo

Los gremios que conforman en Frente Unido del Ministerio Público afirman que la Fiscalía no cuenta con recursos acordes a la creciente cantidad de causas que ingresan cada año. Señalan que aunque la institución haya recibido previamente “un porcentaje de aumento en su presupuesto, el mismo resulta insuficiente y no acompaña el aumento “vegetativo” de la demanda.

El comunicado coloca el problema más allá de la administración interna y subraya que la Fiscalía opera como puerta de acceso a la justicia, especialmente si se piensa en sectores vulnerables. En esa lógica, la falta de recursos no solo impacta sobre la gestión fiscal, ya que también afecta un derecho humano fundamental como el acceso a justicia, señala.

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“La Fiscalía tiene la responsabilidad de investigar los hechos punibles, proteger a las víctimas y promover la acción penal en defensa de la sociedad. Sin embargo, estas funciones no pueden cumplirse plenamente cuando los recursos son limitados, no acompañan la creciente demanda de justicia de la población y obstruye la persecución de los hechos punibles el cual es una obligación como Estado paraguayo”, reza parte del comunicado.

La organización gremial enumera efectos concretos que ya se estarían registrando en el trabajo cotidiano del Ministerio Público:

Retrasos en las investigaciones

Limitaciones en el acceso a tecnología y pericias

Sobrecarga laboral de fiscales y funcionarios

Dificultades para brindar respuestas oportunas a las víctimas

Adecuación salarial, tema pendiente

El comunicado aclara que el presente reclamo no aborda la falta de adecuación y ajuste salarial, aunque la considera una cuestión pendiente. El foco, en cambio, está puesto en partidas presupuestarias pendientes que ya fueron señaladas por la “alta autoridad” de la institución.

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Finalmente, el Frente Unido hace un llamado a las autoridades del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y al Poder Legislativo para “buscar un camino de solución”, frente a un compromiso ineludible con la ciudadanía.

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