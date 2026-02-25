Hospital Ingavi implementa nuevo sistema de agendamiento para Traumatología

El Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS) anunció que, a partir de este 26 de febrero, entrará en vigencia un nuevo sistema de agendamiento para la especialidad de Traumatología. El objetivo, afirmaron, es optimizar la atención y terminar con las esperas presenciales innecesarias.

La nueva modalidad permite asegurar citas para el próximo mes con antelación y comodidad. Al ser un sistema remoto, los pacientes ya no necesitarán acudir al hospital, realizar extensas filas y esperar por horas para conseguir un turno. “Ahora se podrá planificar las consultas de manera ágil, evitando esperas innecesarias en el recinto”, destacaron desde el IPS.

Gestión digital y telefónica

Para garantizar la eficiencia del servicio, el hospital ha habilitado tres canales principales de atención que no requieren presencia física:

Aplicación móvil Mi IPS.

Portal web institucional .

Servicio de Call Center.

El nuevo esquema establece que el día 26 de cada mes se abrirá el calendario de citas para el periodo siguiente. Desde la institución destacaron que mediante este nuevo método se agilizarán los servicios.