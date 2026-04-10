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10 de abril de 2026 - 17:18

MOPC anuncia intervención parcial en la Avda. Silvio Pettirossi este domingo

MOPC informa sobre desvíos temporales por obras en zona del corredor vial Las Residentas.
MOPC anuncia intervención parcial de la Avda. Silvio Pettirossi este domingo.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció que este domingo se prevé una intervención parcial en la Avenida Silvio Pettirossi. ¿Cuál es el motivo? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

En caso de que las condiciones climáticas sean favorables, este domingo 12 de abril el MOPC realizará trabajos de ejecución de pilotes sobre la avenida Silvio Pettirossi en el sentido Asunción- Luque, como parte de las obras del Corredor Vial Las Residentas.

Según el MOPC, las intervenciones se desarrollarían entre las 07:00 y las 15:00, horario en el que el tránsito será reencauzado temporalmente a unos 400 metros del monumento Las Residentas, con el objetivo de mantener la circulación y garantizar la seguridad.

Por esto, los vehículos que salgan de Asunción deberán circular por la media calzada y la banquina habilitadas en el mismo sentido.

“Se solicita a los conductores circular con máxima precaución, reducir la velocidad y respetar las indicaciones de los banderilleros, así como la señalización instalada. El operativo contará con el acompañamiento de la Patrulla Caminera para ordenar el tránsito y reforzar la seguridad en la zona”, detalla la cartera estatal.

Intervención parcial este domingo por obras del corredor vial.
Intervención parcial este domingo por obras del corredor vial.

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Proyecto Corredor Vial

Según el reporte del MOPC, el Corredor Vial Las Residentas contempla la ampliación de la calzada al igual que obras de canalización hidráulica para mejorar el sistema de drenaje.

“El objetivo es optimizar la conectividad urbana y brindar una solución vial más eficiente y segura para la zona”, concluye el MOPC.

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