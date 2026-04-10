MOPC anuncia intervención parcial en la Avda. Silvio Pettirossi este domingo

En caso de que las condiciones climáticas sean favorables, este domingo 12 de abril el MOPC realizará trabajos de ejecución de pilotes sobre la avenida Silvio Pettirossi en el sentido Asunción- Luque, como parte de las obras del Corredor Vial Las Residentas.

Según el MOPC, las intervenciones se desarrollarían entre las 07:00 y las 15:00, horario en el que el tránsito será reencauzado temporalmente a unos 400 metros del monumento Las Residentas, con el objetivo de mantener la circulación y garantizar la seguridad.

Por esto, los vehículos que salgan de Asunción deberán circular por la media calzada y la banquina habilitadas en el mismo sentido.

“Se solicita a los conductores circular con máxima precaución, reducir la velocidad y respetar las indicaciones de los banderilleros, así como la señalización instalada. El operativo contará con el acompañamiento de la Patrulla Caminera para ordenar el tránsito y reforzar la seguridad en la zona”, detalla la cartera estatal.

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Proyecto Corredor Vial

Según el reporte del MOPC, el Corredor Vial Las Residentas contempla la ampliación de la calzada al igual que obras de canalización hidráulica para mejorar el sistema de drenaje.

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“El objetivo es optimizar la conectividad urbana y brindar una solución vial más eficiente y segura para la zona”, concluye el MOPC.

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