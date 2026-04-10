Tras suba de precios en Petropar, conductores dicen que “ya no habrá diferencia con privados”

Un equipo de ABC TV recorrió una estación de servicios del emblema Petropar, ubicada en General Santos y Cerro Corá, para recoger las opiniones de los conductores tras el anuncio de un aumento de G. 750 por litro en todos sus combustibles.

Aunque al momento del reportaje los precios aún no habían sido actualizados en el lugar, la reacción de los usuarios fue mayoritariamente negativa. Varios calificaron el reajuste como “injusto” y lo describieron como un nuevo impacto en su economía diaria.

“Es una mierda eso, es complicado, ya todo sube y que suba otra vez el combustible es complicado”, dijo un motociclista que realiza un viaje diario desde Luque hasta el microcentro de Asunción. Comentó que antes cargaba por G. 30 mil y le daba para tres o cuatro viajes.

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Conductores: se reduce la ventaja frente a emblemas privados

Uno de los puntos más reiterados por los usuarios fue la pérdida de competitividad de Petropar frente a las estaciones privadas. Antes de la suba, la petrolera estatal era vista como una opción más económica, pero esa percepción estaría cambiando.

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Los conductores resaltaron que consideraban a Petropar más accesible que los emblemas privados en cuanto a precios. No obstante, refirieron que esa conveniencia prácticamente ya no existirá porque con el nuevo reajuste será ínfima la diferencia.

Desde Petropar, no obstante, indicaron que, pese a esta suba, se mantiene una diferencia de alrededor de G. 1.000 por litro con el sector privado.

Además, señalaron que esta suba es parte de un reajuste gradual que prevén ejecutar para hacer frente al incremento del precio del crudo de petróleo por la guerra en Oriente Medio.

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Precios actuales de combustibles en Petropar: