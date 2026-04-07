Descartan desabastecimiento de combustible pero persiste incertidumbre sobre precios

El director de Combustibles del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Marcelo Benítez, aseguró que Paraguay no enfrenta riesgo de desabastecimiento de combustibles, pese al complejo contexto internacional.

“Problemas de abastecimiento de combustible no va a haber en el país”, afirmó. En ese sentido, señaló que actualmente se cuenta con reservas suficientes para cubrir la demanda interna.

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Según explicó, Petropar dispone de un stock que alcanzará para entre tres y cuatro meses, lo que permite garantizar el suministro en el corto plazo. Asimismo, indicó que esta previsión podría sostenerse a mediano plazo, aunque dependerá de la evolución del conflicto internacional. No quiso hablar sobre perspectivas a largo plazo.

Incertidumbre por conflicto internacional

Benítez centró su postura en la imposibilidad de prever el comportamiento de los precios debido a la situación geopolítica.

“El conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos generó una fuerte incertidumbre. Los combustibles se dispararon, las cotizaciones internacionales se dispararon para arriba (...) Con esta guerra geopolítica se instaló la incertidumbre y no podemos predecir si los precios van a ir para abajo o qué estaría pasando”, sostuvo.

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En ese sentido, dijo que desde el Gobierno están enfocados en sostener esta situación con el stock de los emblemas.

“Hubo un pico del 25% al día siguiente del inicio del conflicto. Actualmente tenemos un aumento acumulado de aproximadamente 50% en el diésel y 30% en las naftas”, precisó.

Estos incrementos ya fueron trasladados parcialmente al consumidor, lo que explica los recientes reajustes aplicados por emblemas privados y las subas graduales de Petropar.

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Mercado sin intervención estatal

El director recordó además que desde 2018 el mercado de combustibles en Paraguay opera bajo un régimen de libre competencia, donde cada empresa fija sus precios. Admitió que siempre hay una “preocupación o duda” sobre cómo el sector privado fija sus precios antes de que llegue al país el combustible, pero dijo que el Estado no tiene cómo intervenir.

“Ellos son los que manejan su estructura de costos. Nosotros no tenemos forma de encauzar”, argumentó.

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Importación sigue sin inconvenientes

Finalmente, Benítez aseveró que el país aún no enfrenta dificultades en la importación de combustibles, ya que el suministro proviene principalmente de Argentina y Estados Unidos.

El transporte se realiza tanto por vía fluvial como terrestre, siendo la primera la más utilizada por su eficiencia. “A la fecha no tenemos ningún inconveniente en el tránsito del combustible”, aseguró.

No obstante, recalcó que, aunque Paraguay no se ve afectado directamente por algunos puntos críticos del conflicto global, sí recibe el impacto indirecto a través del aumento de los precios internacionales.