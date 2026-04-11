Evidencias fueron devueltas a procesado, que ahora está prófugo

El abogado Alejandro Nissen, en representación de la Administración Nacional de la ANDE solicitó a la fiscala Sonia Benítez que requiera al tribunal de sentencia la restitución inmediata y total de las evidencias que fueron incautadas durante el allanamiento al lugar de los hechos, consistentes en la cantidad de 3.111 procesadores de criptomonedas.

Estas evidencias, sostienen el abogado fueron erróneamente devueltas al imputado y prófugo de la justicia Samoel Claudio de Souza (46) nacido en el el Estado de Santa Catarina, “para quien solicitamos igualmente se sirva el Tribunal de Sentencia, reiterar orden de captura nacional e internacional vía Interpol, debiendo la Policía Nacional, informar de manera mensual, la situación en la cual se encuentra este pedido de aprehensión de persona".

“Las evidencias incautadas y erróneamente devueltas por el Juzgado Penal de Garantías a cargo de la Jueza Guillermina González y antes también por el representante del Ministerio Público Abog. Carlos Paredes, deben encontrarse a disposición de la Fiscalía y a la fecha del juicio oral, del Tribunal Penal de Sentencia, a los efectos y fines probatorios pertinentes – pericias – reconocimiento etc., así como de eventual posibilidad de hacer uso de la medida del comiso, prevista en el código penal y la ley 7.300″, refiere el escrito.

Cuestionamiento a jueza y fiscal

Los hechos seguidamente relatados, afectarían la gestión de la Jueza Abog. Guillermina González, y del Agente Fiscal Penal; Oscar Paredes, competentes en la circunscripción judicial de Saltos del Guairá, según el escrito

En ese contexto menciona que el 28 de Junio pasado el representante legal de la Ande, Abog. Alcides Porfirio Escurra Bianconi, formuló ante el Agente Fiscal Penal de Saltos del Guairá, Abog. Oscar Paredes, denuncia por el hecho punible de Sustracción de energía eléctrica y otros hechos punibles, descubiertos en flagrancia por el equipo técnico de la Ande – Dpto. de Intervenciones y control de medidores – consistente en este caso, en una conexión directa sin medidor.-

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El hecho denunciado fue verificado en la Colonia Canindeyú del distrito de Saltos del Guairá.

En el marco de este hallazgo se solicitó al Agente Fiscal y este a la citada magistrada, el allanamiento de ese lugar, a los efectos específicamente de:

Incautar todas aquellas evidencias relacionadas con el hecho punible de la sustracción de energía eléctrica, consistente por lo general en: Transformadores Equipos informáticos por lo general, procesadores utilizados para la fabricación de monedas virtuales, operación esta conocida también como minería de cripto activos. Cables, fusibles entre otro

Multimillonario perjuicio al Estado

“El perjuicio patrimonial que este hecho ocasionó a la Ande, oscilaría en la suma aproximada de guaraníes Un mil noventa y seis millones, ciento noventa y cinco mil, setescientos sesenta y uno (Gs. 1.086.195.761)“, refiere la presentación

La jueza dispuso la incautación del camión que utilizaban para transportar las maquinarias además de cinco transformadores de diversas marcas y capacidad, 3011 procesadores o equipos informáticos y otras evidencias más. -

“Fl represenEante del Ministerio Público, consideró viable el secuestro de los equipos incautados, recomendando además el inventario y la entrega e n carácter de depositario judicial a la Ande, así como se dispusiera el traslado de las respectivas evidencias a un lugar adecuado, para su guarda y conservación a disposición del Juzgado Penal de Garantías y del Ministerio Público, cuestiones procesales estas últimas de cumplimiento obligatorio en cualquier allanamiento, aunque más tarde fueron rectificadas , tanto por el mismo Agente iscal, secundadas también por la Jueza Penal, en contra a claras disposiciones del Código Procesal y Penal respectivamente “ecuestiona la presentación.

La jueza penal dispuso ordenar, en su momento, el secuestro de las máquinas y la entrega de las evidencias al Sr. Eduardo Derlis Falcón Morínigo – Jefe Regional de la Agencia Canindeyú de la Ande, con sede en Saltos del Guairá, a objeto de la guarda y custodia de esas pruebas consistentes en 3011, equipos informáticos entre otros objetos incautados.

Todo quedó en aguas de borraja

Pero todo esto quedó en la nada. “En efecto, la Jueza Penal de Garantías N° 1 de Salto del Guairá de la circunscripción judicial de Canindeyú, así como el representante del Ministerio Público, dispusieron más tarde y posteriormente al secuestro, la devolución de las evidencias al procesado y actualmente prófugo Sr. Samoel Claudio De Scura" denuncia Nissen.

Empero, la jueza rectificó su decisión y ordenó la búsqueda de las evidencias, pero no intimó a la defensa la devolución

"El Ministerio Público y la defensa técnica quedaron notificados por sistema del expediente electrónico de esta resolución de manera automática e inmediata, sin embargo los equipos hasta la fecha del presente informe no fueron devueltos ni mucho menos, el Juzgado Penal de Garantías, así como como la Fiscalía, hasta la fecha no procedieron a la absurda ejecución de búsqueda esas evidencia, cuando que lo que correspondía, no la búsqueda precisamente, sino practicar una inmediata intimación al procesado a los efectos de que en un plazo perentorio de 24 hs o inmediatamente, cumpla con la devolución.

Nissen advierte que el Juzgado se quedó cortó con el conteo de las procesadoras y requirió que se devuelva la totalidad.

“El Ministerio Público en su Resolución N° 66, refirió haber incautado el día del allanamiento la cantidad de 3.011 máquinas, habiendo el Juzgado devuelto 2.937 y aparentemente, antes la Fiscalía también ya habría restituido 74, datos estos últimos que serán precisados por la actual agente fiscal interviniente Abog. Sonia Benitez", indica la presentación-