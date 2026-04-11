Gobierno entrega casi 7.600 becas para educación superior

En un acto llevado a cabo este sábado en la sede de la Secretaría Nacional de Deportes se hizo entrega de los certificados de adjudicación de casi 7.600 becas de educación superior del Programa Becas Gobierno del Paraguay a jóvenes de todo el país.

Se trata de becas que permitirán a sus beneficiarios cursar estudios universitarios, técnicos o de formación docente.

En un discurso durante el acto de entrega, el presidente Santiago Peña destacó “el esfuerzo y el sacrificio” de los postulantes y agregó que las becas son un reconocimiento a su “trabajo, coraje y valentía”.

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El mandatario pidió a los becarios que “se conviertan en agentes multiplicadores y salgan a contar (...) que vale la pena esforzarse”.

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Tanto el presidente Peña como otras autoridades nacionales presentes en el acto - entre ellas el vicepresidente Pedro Alliana, el director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún o el ministro de Educación, Luis Ramírez, evitaron dar declaraciones a los medios de comunicación.

Ampliaron número de becas

Inicialmente se anunció este año que el Programa Becas tendría disponible 5.000 plazas para su convocatoria de este año. Sin embargo, el gobierno anunció a finales de marzo la ampliación de esos cupos a 7.600.

El programa es financiado con aportes de Itaipú Binacional, la Entidad Binacional Yacyretá, el Ministerio de Educación y Ciencias y la Secretaría Nacional de la Juventud.