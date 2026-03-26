El Gobierno amplía de 5.000 a 7.600 el cupo de becas para educación superior

Originalmente, la planificación de la convocatoria 2026 contemplaba un total de 5.000 becas iniciales. No obstante, ante el alto número de postulantes que cumplieron con los requisitos exigidos, el Gobierno optó por ampliar la cobertura para no excluir a los jóvenes calificados. Esta cifra total incluye además las plazas garantizadas de manera directa para personas con discapacidad y miembros de comunidades indígenas.

La nómina final de adjudicados se dio a conocer en la tarde de este 26 de marzo y ya se encuentra disponible para consulta en el portal institucional oficial.

El listado es el resultado de un proceso de varios meses que inició con una cifra histórica de 20.000 inscripciones. De este total, aproximadamente 7.900 postulantes lograron avanzar a la etapa de evaluación socioeconómica tras superar con éxito la prueba de competencias básicas.

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Por su parte, el mandatario Santiago Peña, también dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales.

“Hoy vi en la sonrisa de Pía Ayelén el futuro de nuestro país. Tiene 17 años y una determinación única: ella va a ser médica. Fui hasta su casa para darle un abrazo, confirmarle que logró su beca y también contarle una noticia gigante para miles de jóvenes”, señaló.

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Añadió que como se comprometió, hoy cumplió su palabra: “todos los que cumplieron con cada etapa de este proceso tendrán su beca. Anunciamos 5.000 cupos, pero el esfuerzo de nuestra juventud nos impulsó a más. Agregamos 2.415 lugares y garantizamos 179 plazas para personas con discapacidad y de comunidades indígenas”.

Peña agregó que así, se alcanzó un total de 7.594 jóvenes “que van a seguir construyendo el futuro de nuestro país”.

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Para garantizar la transparencia en la asignación de los recursos, el Instituto Nacional de Estadística (INE) se encargó de realizar las visitas domiciliarias pertinentes. Estas verificaciones permitieron constatar la situación económica real de cada familia antes de proceder a la selección definitiva de los nuevos becarios, quienes ahora cuentan con el respaldo del Estado para su formación profesional.

Financiamiento y entrega de certificados

El programa se enfoca en el cursado de carreras de grado y tecnicaturas en áreas consideradas prioritarias para el desarrollo del país. El programa es financiado con aportes de Itaipú Binacional; la Entidad Binacional Yacyretá, el Ministerio de Educación y Ciencias y la Secretaría Nacional de la Juventud.

Como cierre de esta etapa, la entrega oficial de los certificados de adjudicación está programada para el próximo 11 de abril. El acto central será en la sede de la Secretaría Nacional de Deportes, donde los seleccionados recibirán el documento que reconoce su aprobación satisfactoria del proceso y formaliza su ingreso al sistema de beneficios del Gobierno del Paraguay.