Urgimiento fiscal en caso metrobús es “represalia política”, según defensores de Wiens

Los abogados Cecilia Pérez, Enrique Kronawetter y Federico Huttemann calificaron como “represalia política” el urgimiento presentado por el equipo fiscal encargado de la investigación del caso metrobús, ante la Cámara de Apelaciones; y afirman que los agentes del Ministerio Público están molestos debido a la inhibición de los camaristas que tienen amistad con el fiscal Giovanni Grisetti, ya que pretendían tener “la cancha libre”.

“El fiscal (Giovanni) Grisetti está enojado porque sus amigos camaristas se han excusado del Tribunal de Apelaciones que debe resolver la recusación, ya que su intención era tener el camino allanado para concretar su jugada”, manifestó Kronawetter sobre el urgimiento presentado este viernes por la Fiscalía.

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Por su parte la Abg. Cecilia Pérez agregó que la defensa del exministro Arnoldo Wiens no es la causante de todas las inhibiciones de los camaristas, teniendo en cuenta que la magistrada Silvana Luraghi, por ejemplo, se apartó del tribunal de alzada argumentando amistad con fiscal Giovanni Grisetti.

La letrada agregó que los miembros del Tribunal de Apelaciones “no se están alineando” a las amistades dentro del Ministerio Público, tampoco con los integrantes de la defensa del exministro Ramón Jiménez Gaona, para que el equipo fiscal encargado del caso metrobús solicitó el sobreseimiento definitivo de la presente causa.

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Tribunal debe integrarse para estudiar recusación

El urgimiento fue formulado este viernes 10 de abril por los fiscales encargados del caso metrobús: Yeimy Adle, Giovanni Grisetti y Nathalia Silva, quienes habían imputado al exministro de Obras Públicas Arnoldo Wiens por supuesta lesión de confianza y daño a obras construidas; luego de solicitar el sobreseimiento definitivo del también exministro del MOPC Ramón Jiménez Gaona.

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La petición de los agentes del Ministerio Público es que la Cámara de Apelaciones resuelva la recusación planteada por la defensa del exministro Arnoldo Wiens en contra del juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno, Humberto René Otazú Fernández, en el marco de la presente causa, la cual fue remitida para su estudio el pasado 11 de marzo.

Al respecto los defensores de Wiens sostienen que el urgimiento fiscal debió estar enfocado en la integración del Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Corrupción, que hasta ahora está sin conformarse, debido a la inhibición de los camaristas Silvana Luraghi, Claudia Criscioni, Arnulfo Arias y Gustavo Amarilla.

La recusación contra Otazú fue promovida por la defensa luego que el magistrado admitiera la imputación fiscal, pero solo por el hecho de lesión de confianza, y programara para el 12 de marzo de la audiencia de imposición de medidas. Primeramente, el juez interino Osmar Legal había devuelto el acta de imputación al equipo de agentes del Ministerio Público, calificándola de “deficiente”.

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Recurso de Wiens contra proceso por metrobús

En fecha 11 de marzo la defensa también planteó un recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la providencia del 4 de marzo de 2026, a través de la cual el juez Humberto Otazú admitió la imputación presentada por el equipo fiscal, recurso que hasta la fecha se encuentra pendiente de sustanciación en atención a que la presente causa se encuentra sin juez, dada la recusación contra el juez natural.

La Fiscalía imputó a Wiens por presunta lesión de confianza y daño a obras construidas, responsabilizándolo del fracaso final del proyecto del metrobús por decisiones sobre el mismo que tomó cuando era ministro de Obras Públicas, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2023), incluyendo modificaciones al contrato con la empresa adjudicada Mota Engil y la destrucción de estaciones que ya habían sido construidas.

El Ministerio Público -representado en el caso por los fiscales Yeimy Adle, Giovanni Grisetti y Nathalia Silva– se ratificó en su imputación luego de que el juez interino de la causa, Osmar Legal, rechazara la imputación calificándola de “deficiente”.

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Arnoldo Wiens y su defensa mantienen que la imputación en su contra por el caso metrobús tiene motivaciones políticas y busca frenar su precandidatura a la presidencia de la República, un proyecto electoral que lleva adelante en representación de una facción disidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado).

Denuncia por caso metrobús se presentó hace 8 años

En mayo de 2018 el ingeniero Herman Pankow presentó la denuncia penal contra el entonces ministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, además de otros funcionarios y personas vinculadas con el proyecto Metrobús, por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza.

Posteriormente, en septiembre de ese mismo año, la denuncia fue ampliada e incorporó nuevos hechos, entre ellos la eventual omisión en la aplicación de multas contractuales a la empresa portuguesa Mota Engil, según informes de la Contraloría General de la República (CGR).

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Desde la presentación de la denuncia en mayo de 2018 hasta fines de 2022 —es decir, durante aproximadamente cuatro años y medio—, no se registró un impulso procesal significativo para determinar responsabilidades penales de los denunciados.

Durante ese periodo no convocaron a declarar al principal denunciado ni se formalizó imputación alguna en su contra. Recién en febrero de 2023 tuvo lugar la declaración del exministro Jiménez Gaona, cuando ya estaba próximo a cumplirse cinco años de la denuncia inicial.