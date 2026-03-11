Caso metrobús: Arnoldo Wiens recusa a juez y traba audiencia de imposición de medidas

El ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, a través de sus abogados defensores Alfredo Enrique Kronawetter y Cecilia Pérez, recusó al juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, por supuesta pérdida de imparcialidad. El incidente se planteó de cara a la audiencia de imposición de medidas en el caso metrobús, prevista para mañana.

Los recusantes señalan que existen “circunstancias objetivas que comprometerían el actuar que debe regir al órgano jurisdiccional, particularmente por haber intervenido en la presente causa en otra instancia”, por lo que de esta forma buscan que el magistrado sea apartado del caso.

Además, cita la defensa, que Wiens fue convocado por el Ministerio Público a audiencia indagatoria en esta causa y, que ante dicha convocatoria, la defensa planteó un incidente de nulidad ante el juzgado. Sin embargo, el juzgado resolvió negar la intervención en el trámite del incidente, absteniéndose de dar curso al planteamiento formulado. Esto fue considerado por la defensa como una “privación de los derechos del imputado”.

En otro párrafo del escrito, la defensa de Wiens hace referencia a que Otazú tuvo “intervención en las instancias anteriores iniciadas en relación con otros imputados, tanto en una etapa preparatoria como en la etapa intermedia en esta misma causa”, en directa relación al también ex titular del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, y la ex viceiministra de Administración Martha Benítez.

Arnoldo Wiens considera negado su derecho a la defensa

Los abogados Kronawetter y Pérez subrayaron “el derecho de defensa, consagrado en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales de derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad, no se agota en la mera posibilidad formal de intervenir en el proceso, sino que exige que el imputado disponga de medios efectivos para cuestionar los actos que afectan su situación jurídica”.

En ese mismo sentido, los defensores de Arnoldo Wiens refirieron que “las decisiones adoptadas en ese contexto se proyectan directamente sobre la situación procesal actual, pues la imputación formulada por el Ministerio Público se encuentra estrechamente vinculada con aquellos actos cuya validez fue oportunamente cuestionada”.

Ante estos cuestionamientos consideraron los defensores del ex titular del MOPC que “la continuidad de Vuestra Señoría en el conocimiento de la causa se encontraría comprometida, y en virtud de todo lo expuesto, a fin de preservar las garantías del debido proceso, corresponde que el magistrado recusado se aparte del conocimiento de la presente causa”.

Pidieron nueva investigación en caso metrobús

Bajo esta misma línea, los abogados Kronawetter y Pérez, un día antes formularon reposición con apelación en subsidio en contra de la providencia que convocaba a la audiencia de imposición de medidas, fijada para este jueves 12 de marzo, de la cual solicitaron su nulidad absoluta.

Además los recurrentes consideraron que el “deber de controlar los actos del órgano requirente fue omitido, y, por lo tanto, al incumplir ese deber de controlar el cumplimiento escrupuloso de lo que debe contener indispensablemente el acta de imputación”, en alusión al proceso iniciado por Otazú contra Wiens al admitir el escrito fiscal.

Por lo que al constatar “las graves falencias incurridas no puede producir otro resultado que la nulidad absoluta de esa decisión, en el sentido de que jamás se pueden oponer al imputado actuaciones obtenidas en violación de las normas jurídicas” y por ende, el resultado anhelado para la defensa es “declarar la nulidad absoluta del acta de imputación, a fin de que se disponga el inicio de una nueva investigación”.

Al respecto reiteraron Kronawetter y Pérez que “no importa la vía o el momento en que se detecte, porque las nulidades absolutas no pueden rectificarse, renovarse y menos convalidarse, sencillamente deben declararse ineficaces en términos absolutos y el acto originariamente viciado y sus derivados no existen en la causa y deben excluirse”.

Juez devolvió imputación en caso metrobús

Los agentes del Ministerio Público presentaron imputación contra Arnoldo Wiens, el 13 de febrero último, por lesión de confianza y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo.

Sin embargo, el 18 de febrero, el juez penal de garantías Osmar Legal, quien interinó a su colega Humberto Otazú, resolvió devolver la imputación al advertir deficiencias formales y de fondo en el requerimiento fiscal.

Los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti formularon la imputación en base a la hipótesis de que exministro Wiens causó un perjuicio a las obras del proyecto metrobús al demolerlas y también, al suspender las obras y realizar obras que no estaban contempladas en el contrato con la firma Mota Engil.

Según la resolución, el escrito carecía de coherencia entre los hechos descriptos y los tipos penales atribuidos.

Denuncia por caso metrobús se presentó hace 8 años

La defensa recuerda que en mayo de 2018, el ingeniero Herman Pankow presentó la denuncia penal contra el entonces ministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, además de otros funcionarios y personas vinculadas con el proyecto Metrobús, por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza.

Posteriormente, en septiembre de ese mismo año, la denuncia fue ampliada e incorporó nuevos hechos, entre ellos la eventual omisión en la aplicación de multas contractuales a la empresa portuguesa Mota Engil, según informes de la Contraloría General de la República (CGR).

Señala el escrito que, desde la presentación de la denuncia en mayo de 2018 hasta fines de 2022 —es decir, durante aproximadamente cuatro años y medio—, no se registró un impulso procesal significativo para determinar responsabilidades penales de los denunciados.

Durante ese periodo, afirman, no convocarib a declarar al principal denunciado ni se formalizó imputación alguna en su contra. Recién en febrero de 2023 tuvo lugar la declaración del exministro Jiménez Gaona, cuando ya estaba próximo a cumplirse cinco años de la denuncia inicial.

Causa metrobús pasó por varios fiscales

El caso metrobús pasó por varios fiscales en estos casi ocho años de investigación. Inicialmente estuvo a cargo de Nathalia Silva; luego fue interinado por Alcides Corvalán y Esmilda Álvarez. Posteriormente pasó a manos de María Estefanía González, quien procesó a Jiménez Gaona y pretendía llevarlo a juicio oral.

La defensa también señala que el 9 de marzo de 2023 se presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra los fiscales que habían intervenido hasta ese momento en la causa, entre ellos Silva, por la supuesta falta de impulso investigativo durante un prolongado periodo.

“Con posterioridad a dicha presentación, en abril de 2023, se formuló imputación contra Ramón Jiménez Gaona y otros involucrados. La objetividad exige actuación conforme a la ley, respeto por los límites procesales y consideración real, tanto de los elementos de cargo como de descargo”, se lee en el escrito.