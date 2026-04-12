Falta de medicamentos en IPS Ayolas genera reclamos y autoridades anuncian medidas para mejorar el servicio

Ante las quejas por falta de medicamentos en el Hospital Regional del IPS en Ayolas, la doctora Elizabeth Achucarro, reconoció que existen falencias que deben ser atendidas con urgencia dentro del sistema local. Indicó que la semana pasada estuvo realizando gestiones en Asunción con el objetivo de estas diligencias es mejorar los servicios brindados a los asegurados del IPS en esta ciudad.

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La doctora Chamorro informó que mantuvo una reunión con el nuevo director del área de hospitales del interior del Instituto de Previsión Social, doctor Gustavo Melgarejo. Señaló que el profesional prevé realizar una visita al Hospital Regional de Ayolas con el fin de verificar la situación de la farmacia, así como de otras áreas que también presentan necesidades.

Además, confirmó que actualmente se registra una falta temporal de medicamentos en la farmacia del IPS sede Ayolas, situación que también afecta a otros puntos del país. No obstante, indicó que se encuentra en marcha un proceso de licitación para la provisión de los fármacos, lo que permitiría regularizar el abastecimiento en los próximos días.

Por otra parte, la galena señaló que se reiteraron pedidos para contar con más especialistas en distintas áreas. Entre las necesidades mencionadas figuran profesionales en pediatría, ginecoobstetricia, cirugía, emergentología (especialidad en medicina de emergencia), cirugía de trauma y oftalmología.

También se solicitó la incorporación de un tomógrafo para fortalecer la capacidad de diagnóstico en el centro asistencial.

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Finalmente, Achucarro indicó que asumió funciones el pasado 17 de marzo al frente del IPS Ayolas, con el objetivo de mejorar los servicios dirigidos tanto a asegurados como a no asegurados del departamento de Misiones.

Agregó que, por el lado del Ministerio de Salud, continúa al frente el doctor Abel Feltes, con quien se coordinarán acciones para optimizar la atención en la zona.

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