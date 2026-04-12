MEC: dan clases en baño desmantelado por falta de aulas en Mariano Roque Alonso

En la Escuela Básica N° 6566 y Colegio Nacional 12 de Junio, ubicada en Mariano Roque Alonso, debieron improvisar para solucionar la falta de espacios para recibir a sus alumnos y dar clases bajo techo y no bajo árboles, ante el abandono del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Debido a esta situación, un grupo de alumnos da clases en un sanitario que se desmanteló para ser usado como aula. No obstante, el espacio quedó pequeño para los más de 20 estudiantes de la sala de clases, por lo que aprenden sus leccions hacinados en este rincón.

Lea más: MEC: ¿Qué pasó con las pizarras inteligentes en el CNC?

La Asociación de Cooperadora Escolar (ACE) preparó un proyecto para ampliar el exbaño y que quede de manera permanente como salón de clases. Sin embargo, el colapso del sistema eléctrico motivó un cambio de planes.

Suspendieron clases por colapso de energía eléctrica

En marzo, tuvieron que suspender las clases en la institución educativa, debido a que el sistema eléctrico colapsó y el establecimiento quedó a oscuras.

Pese a los constantes pedidos al MEC de mejorar la infraestructura escolar, realizados a través de la microplanificación, las familias de la escuela 12 de Junio, del barrio Monseñor Bogarín, siguen siendo ignoradas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Santaní: sanitario de una escuela está por derrumbarse y la comunidad educativa pide la construcción de otro

Es por ello que la cooperadora escolar decidió realizar una pollada para recaudar fondos y reparar el sistema de electricidad. Con la actividad recaudaron G. 12 millones que ya están invirtiendo en las refacciones necesarias, como la instalación de un nuevo tablero principal y otro independiente.

Los miembros de la ACE remarcaron que hasta la fecha, personal de la cartera educativa ni siquiera se acercó hasta la institución, para conocer de primera mano las necesidades que tienen las familias.

MEC prometió “mapa escolar” de infraestructura

Hace más de un año, en enero del 2025, el ministro de Educación, Luis Ramírez, prometió un “mapa escolar” con detalles precisos sobre infraestructura, sus necesidades, inversiones y obras en proceso.

Lea más: Otra escuela con faltante de kits: “El ministro es un inútil o su gente le informa mal”

Hasta la fecha, tal acción no se concretó. El único informe que se tiene sobre el estado de las escuelas públicas es el brindado por Ramírez en ruedas de prensa.

Según estos reportes, entre el año pasado y comienzos del 2026, la inversión entre el Ejecutivo y las municipalidades fue de US$ 100 millones en reparaciones y construcciones en establecimientos educacionales.