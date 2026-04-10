Otra escuela con faltante de kits: “El ministro es un inútil o su gente le informa mal”

Se trata de la Escuela Básica N° 263 Capitán Mauricio José Troche, ubicada en el barrio Zeballos Cué de Asunción. Aquí, según denuncian, los kits no llegaron para alumnos del cuarto, quinto y sexto grado; es decir, alrededor de 200 estudiantes, según explicó Rossana Fernández, presidenta de la Asociación de Cooperadora Escolar (ACE).

Cuestionó que los kits hayan llegado a otras instituciones donde considera que quizá la entrega era menos urgente a diferencia de esta institución.

“Nos molesta que en escuelas subvencionadas de acá cerca se entregó la totalidad de los kits escolares y de repente no era muy necesario para ellos. Hay una escuela que tampoco usa los libros que vienen en el kit. Sin embargo acá la falta de kits es mucha”, dijo.

Asimismo, comentó que hubo una aparente intención de funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias de frenar la movilización de los padres mediante promesas que finalmente no se cumplieron.

“Cuando nosotros avisamos que nos íbamos a manifestar ellos dijeron que iba a venir los kits. Trajeron pero para grados que ya tenían, o sea, repitieron. Después prometieron otra vez que a la tardecita iban a volver a entregar. Dijeron que a las cuatro de la tarde iba a llegar, pero jamás aparecieron”, denunció.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Siempre la autogestión: gracias a pollada reparan sistema eléctrico en escuela

La situación está perjudicando a los estudiantes, que no pueden desarrollar con normalidad el contenido de las clases, mientras los padres se arreglan como pueden para que sus hijos cuenten al menos con lo básico, algo que se dificulta cuando las familias tienen a más de un hijo estudiando.

Fernández criticó los dichos del ministro Luis Ramírez, quien días atrás había señalado que el problema del déficit en la entrega de útiles persistía en Central, cuando ellos son la prueba de que el faltante ocurre en plena capital.

“El ministro dijo que de repente solo el área Central sufre la falta y eso es mentira, ya que nuestra escuela está en Asunción (…) Dijo que las clases iban a empezar con los kits entregados en todas las instituciones y es mentira, porque no solo acá se sufre la falta de kits, sino en todo el país. O el ministro no hace bien su trabajo y es un inútil o la gente que le rodea le informa mal”, expresó.

Lea más: ¿Por qué no llegan los kits escolares? El argumento del MEC

Falta de kits en “25 instituciones”

A inicios de la semana, el ministro de Educación, Luis Ramírez, admitió que el problema en la distribución de los kits de útiles persiste en un total de 25 instituciones a nivel país y nuevamente remarcó que el inconveniente es más bien logístico y responde a la migración de al menos 20.000 estudiantes. En ese sentido, rechazó que se hable de un abandono por parte del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).