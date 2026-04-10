MEC: ¿Qué pasó con las pizarras inteligentes en el CNC?

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), presumió de las pizarras inteligentes, que se presentaron instaladas en el Colegio Nacional de la Capital (CNC) durante la reapertura de la institución, que permaneció cerrada por un año debido a obras de infraestructura y equipamiento con fondos de Itaipú Binacional.

La reapertura se realizó este lunes, incluyendo la presencia y discurso del presidente de la República, Santiago Peña, y hurras al vicepresidente Pedro Alliana por parte del mismo director del colegio, Blas Antonio Dubrez. El vice es el principal candidato del movimiento Honor Colorado para relevar a Peña en las próximas elecciones presidenciales.

Lea más: Alumnos del CNC regresan a las aulas, mientras esperan habilitación de otras dependencias

El ministro de Educación, Luis Ramírez, presumió de la instalación de pizarras inteligentes en las salas de clase, alegando que incluso los profesores ya habían sido capacitados para su uso.

“Yo, personalmente, como punto final de una sucesión de encuentros, tuve el privilegio de reunirme con todos los docentes en una jornada de capacitación, escuchándoles, viendo, trabajando con ellos, trabajando en esta nueva pedagogía, pensando en un proyecto y un plan para esto (pizarras inteligentes)”, aseguró.

Pizarras inteligentes siguen embaladas en el CNC

Pese a las palabras del titular del MEC y de lo pomposa de la reinauguración del CNC, la realidad es que varios sectores del colegio, como importantes laboratorios para las clases prácticas, siguen en plena obra de refacción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Otra escuela con faltante de kits: “El ministro es un inútil o su gente le informa mal”

Está pendiente la habilitación de los laboratorios de informática, diseño gráfico, química industrial y electricidad. “La sala de informática ya está toda equipada, pero faltan las conexiones eléctricas”, indicó este viernes, a ABC Tv, el director Antonio Dubrez.

En una sala utilizada como depósito, se puede observar que decenas de pizarras inteligentes que deben ser utilizadas en las salas de clase, así como otros equipos informáticos, siguen embalados en cajas, o sea, no se están empleando hasta la fecha.

Estos equipos no fueron instalados todavía por falta de conexiones eléctricas, según dijo Dubrez. Supuestamente, la semana que viene ya tendrían listas todas las instalaciones para las actividades académicas y solo restaría terminar con las oficinas administrativas.

Docentes no fueron capacitados

Profesores del Nacional de la Capital, mostraron asombro al observar el lunes pasado, las pizarras interactivas en algunas aulas.

Lea más: Santaní: sanitario de una escuela está por derrumbarse y la comunidad educativa pide la construcción de otro

“Profesores de Castellano, Ciencias Sociales y de Matemática, confirmaron a ABC, ese día, que no habían recibido capacitaciones para utilizar los acrílicos, pero que al consultar, desde la proveedora les indicaron que actualizarán a los educadores para implementar estas herramientas con los estudiantes.

El costo de las pizarras y otros equipamientos en laboratorios, alcanzó US$ 1 millón, según Itaipú, entidad que financió y adjudicó los trabajos y equipos. Además, la infraestructura tuvo un costo de US$ 3,7 millones.