Nacionales
12 de abril de 2026 - 13:17

Un rayo cae cerca de un avión en el Silvio Pettirossi y se retrasa el vuelo

Un avión de la compañía de bajo costo Flybondi estacionado en el aeropuerto Silvio Pettirossi.
Un avión de la compañía de bajo costo Flybondi estacionado en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Foto de archivo. Imagen de referencia.ABC Color

Un vuelo del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi se retrasó luego de que un rayo cayera cerca de él. El hecho ocurrió durante el carreteo.

Por ABC Color

Un rayo cayó cerca del vuelo FO5851 de la empresa Flybondi en la tarde de este domingo, en el aeropuerto Silvio Pettirossi.

El vuelo salía de Asunción y tenía como destino Aeroparque, Argentina.

El inconveniente se registró durante el carreteo del avión, por lo que la aeronave no despegó finalmente.

Según confirmó el director de aeropuertos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Rubén Aguilar, en conversación con nuestro medio, el avión quedó en tierra para la verificación de los instrumentos de vuelos.

Lea más: MOPC anuncia intervención parcial en la Avda. Silvio Pettirossi este domingo

Vuelo de flybondi que se retrasó tras caída de un rayo en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi.
Vuelo de Flybondi que se retrasó tras caída de un rayo en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

Rayo cayó cerca de un avión

Según explicó, se produjo una descarga eléctrica durante el carreteo de la aeronave, lo que obligó a suspender el despegue.

Agregó que ningún pasajero resultó herido, pero que por cuestiones de seguridad, los técnicos están verificando la aeronave, a fin de cerciorarse de que los instrumentos de vuelo no fueron afectados por la descarga.

El avión es un Flybondi B737-800 y en el momento de percance había 117 pasajeros a bordo.