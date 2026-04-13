Apagón en Roque Alonso: ANDE excava zona del Botánico en busca de la avería

La “ley de la selva” rige desde esta madrugada en la ruta PY03 en Mariano Roque Alonso, desde el desvío a Remanso hasta Primer Presidente y también por dicha arteria hasta el acceso a la Costanera de Asunción. La falta de semáforos y de cobertura de agentes de tránsito afecta el tránsito vehicular y los peatones deben arriesgar sus vidas para cruzar la transitada arteria de cuatro carriles.

El gerente técnico de la ANDE, Tito Ocariz, detalló que recibieron el reporte del problema cerca de las 3:00 de este lunes. Explicó que la avería se localiza en una línea de transmisión subterránea que va desde el Puerto Botánico hasta la subestación de Mariano Roque Alonso.

Destacó que actualmente funcionarios de la institución se encuentran en la zona trabajando para localizar el punto exacto de la avería.

Trabajos para reponer la energía

Paralelamente, afirmó que ya están haciendo transferencias a otras líneas de transmisión. “Tenemos suerte de que la temperatura no está elevada y podemos transferir a otras subestaciones aledañas. La gente de Distribución está trabajando en esas maniobras”, resaltó.

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El objetivo es que se reponga la energía lo más pronto posible en esa zona, mientras los trabajadores de la ANDE excavan en las inmediaciones del Botánico, buscando el problema para solucionarlo.

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El ingeniero resaltó que todavía es pronto para hablar de la causa de la avería, pero recordó que semanas atrás se tuvo un problema similar en la línea que sale del Botánico hacia Mburucuyá. En esa ocasión, el desperfecto se originó porque los cables subterráneos tuvieron una pérdida de aislación en un punto de mucha acumulación de agua.

Aunque aclaró que aunque todavía no puede asegurarse nada, resaltó que quizás el problema haya sido el mismo: el ingreso de agua de lluvia por pérdida de aislación.

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Finalmente, indicó que no registran otros inconvenientes de esta magnitud en ciudades de Central y aseguró que los reclamos son puntuales.