“Dando Vida sobre Ruedas”: jornada nacional para abastecer los bancos de sangre

En un esfuerzo que une el estruendo de los motores con la nobleza de la solidaridad, la hermandad motociclista Hijos de la Viuda Paraguay liderará el sábado 25 de abril una gran colecta nacional de sangre. Bajo el lema “Dando Vida sobre Ruedas”, el evento busca paliar la crítica escasez de componentes sanguíneos que afecta a los centros asistenciales del país.

Lea más: IPS lanza campaña de donación de sangre

La iniciativa se trata de una alianza estratégica de gran envergadura que involucra a la Casa del Donante, el Centro Nacional de Servicios de Sangre (CENSSA), el Harley Owners Group Asunción Chapter, y las fundaciones Panal y San Juan Pablo II.

Banco de sangre: un mapa solidario

La jornada se desarrollará de manera simultánea de 08:00 a 14:00, permitiendo que ciudadanos de diferentes regiones puedan sumarse a esta causa. Los puntos de donación estratégica serán Asunción, Pedro Juan Caballero, Encarnación y Carapeguá.

“Nuestro deseo es ser útiles a la sociedad. Como motociclistas, siempre estamos en las rutas, pero hoy nuestra meta es salvar vidas desde la solidaridad”, afirmaron representantes de la organización.

Para asegurar que la jornada sea un éxito y garantizar la seguridad de los voluntarios, se han establecido las siguientes pautas:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Es obligatorio presentar la cédula de identidad original.

Haber dormido bien la noche anterior.

Haber consumido un desayuno ligero (libre de grasas).

Todo el proceso será monitoreado por profesionales de la Casa del Donante, cumpliendo estrictamente con las normativas sanitarias vigentes.

Respuesta ante la emergencia sanitaria

El sistema de salud paraguayo enfrenta una vez más un déficit en sus reservas de sangre, una situación que pone en jaque desde cirugías programadas hasta tratamientos de urgencia.

Lea más: Urgen convocatoria de donantes de sangre: estas son las excepciones

Los organizadores enfatizan que, aunque la iniciativa nace en el seno de la comunidad motera, el llamado es abierto a toda la sociedad civil.