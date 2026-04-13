Jubilados se unen a docentes en manifestación del sábado para exigir destitución del titular de IPS

Son 22 los gremios de docentes que convocan a una protesta para exigir la destitución de Jorge Brítez, presidente del IPS, debido a las numerosas denuncias de irregularidades y la pésima calidad de la atención a los asegurados.

La convocatoria es para el sábado 18 de abril, frente a la Caja Central, en Asunción y, tras el anuncio, fueron convocados para una reunión en Mburuvicha Róga, para mañana.

Ahora, a los docentes se suman a los jubilados aglutinados en la Unión Nacional de Jubilados, dirigida por Pedro Halley. Este gremio aglutina a 25.000 jubilados, adultos mayores del país, según sostienen.

“El sector jubilados viene reclamando hace tiempo reformas estructurales y cambios reales en relación al seguro de salud. Creemos que el hartazgo de los asegurados, basado en hechos lamentables y trágicos, fundado en la peor atención medica en la historia previsional, deben ser atendidos como un tema prioritario”, aseguró Halley en comunicación con nuestro medio.

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Cuestionamientos a Brítez

Señala además que el presidente de la República, Santiago Peña, debe tomar decisiones en beneficio de la gente y dejar de utilizar al IPS como caja chica y como agencia de empleo de su movimiento político.

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Además del pedido de salida de Brítez y el resto de consejeros, los gremios plantean una evaluación exhaustiva de la gestión de los directores de los distintos hospitales regionales, clínicas periféricas y puestos sanitarios del sistema previsional, con el fin de analizar también su continuidad o remoción del cargo.

Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), informó que tras la convocatoria a la protesta del sábado 18 de abril, recibieron el llamado de autoridades del Poder Ejecutivo, quienes convocan a los educadores a una reunión la próxima semana en Mburuvicha Róga, el martes 14 de abril ,a las 15:00.

El encuentro estaría liderado por Juan José Galeano, asesor de Asuntos Sociales y Económicos, por parte de la Presidencia de la República.