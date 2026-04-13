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13 de abril de 2026 - 13:39

Jubilados se unen a docentes en manifestación del sábado para exigir destitución del titular de IPS

IPS jubilados protesta manifestación Asunción
IPS jubilados protesta manifestación Asunción. Foto de archivo.Brian Cáceres

La Unión Nacional de Jubilados anunció que acompañará la movilización que varios gremios docentes convocaron para el sábado 18 de abril, que tiene como objetivo exigir la destitución de Jorge Brítez de la Presidencia del Instituto de Previsión Social (IPS).

Por ABC Color

Son 22 los gremios de docentes que convocan a una protesta para exigir la destitución de Jorge Brítez, presidente del IPS, debido a las numerosas denuncias de irregularidades y la pésima calidad de la atención a los asegurados.

La convocatoria es para el sábado 18 de abril, frente a la Caja Central, en Asunción y, tras el anuncio, fueron convocados para una reunión en Mburuvicha Róga, para mañana.

Ahora, a los docentes se suman a los jubilados aglutinados en la Unión Nacional de Jubilados, dirigida por Pedro Halley. Este gremio aglutina a 25.000 jubilados, adultos mayores del país, según sostienen.

“El sector jubilados viene reclamando hace tiempo reformas estructurales y cambios reales en relación al seguro de salud. Creemos que el hartazgo de los asegurados, basado en hechos lamentables y trágicos, fundado en la peor atención medica en la historia previsional, deben ser atendidos como un tema prioritario”, aseguró Halley en comunicación con nuestro medio.

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Cuestionamientos a Brítez

Señala además que el presidente de la República, Santiago Peña, debe tomar decisiones en beneficio de la gente y dejar de utilizar al IPS como caja chica y como agencia de empleo de su movimiento político.

Además del pedido de salida de Brítez y el resto de consejeros, los gremios plantean una evaluación exhaustiva de la gestión de los directores de los distintos hospitales regionales, clínicas periféricas y puestos sanitarios del sistema previsional, con el fin de analizar también su continuidad o remoción del cargo.

Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), informó que tras la convocatoria a la protesta del sábado 18 de abril, recibieron el llamado de autoridades del Poder Ejecutivo, quienes convocan a los educadores a una reunión la próxima semana en Mburuvicha Róga, el martes 14 de abril ,a las 15:00.

El encuentro estaría liderado por Juan José Galeano, asesor de Asuntos Sociales y Económicos, por parte de la Presidencia de la República.