Pericia pendiente retrasa avance de causa contra exfiscal imputado por coima

La causa penal contra el ex fiscal de Emboscada, Bernardo Javier Elizaur Aguirre, imputado por presunta comisión de cohecho pasivo agravado (coima), tiene un importante retraso porque a seis meses del inicio de esta pesquisa aún no se pudo llevar a cabo la extracción de datos del celular incautado al investigado.

La fiscala Yeimy Adle, encargada de la investigación, había solicitado en el mes de octubre de 2025 la realización de la pericia al Laboratorio Forense del Ministerio Público, sin embargo, hasta hoy no se hizo. La agente debería haber presentado requerimiento conclusivo 14 de abril y ahora, deberá hacerlo el 14 de octubre.

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Ante la falta de la referida diligencia investigativa, la agente del Ministerio Público solicitó una prórroga extraordinaria. El plazo de seis meses más fue concedido por el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Corrupción, integrado por Claudia Criscioni, Gustavo Amarilla y Silvana Luraghi.

La pericia resulta relevante para la investigación que realiza la fiscala Adle, ya que lo que los datos que pueda revelarlas conversaciones y otros elementos, servirían como base para llevar a cabo otras diligencias también imperiosa, pues de llegar a un sobreseimiento provisional, la Fiscalía se vería condicionada para solicitar diligencias.

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Pericia podría entregarse recién en agosto

De acuerdo con lo que señala la resolución del Tribunal de Apelación, el plazo extraordinario es concedido al Ministerio Público porque “se encuentra pendiente de realización” la extracción de datos de los artículos electrónicos incautados del ex fiscal Bernardo Elizaur.

A esto se suma que, desde el Laboratorio Forense del Ministerio Público que actualmente se encuentra a cargo de la fiscala adjunta Matilde Moreno Irigoitia, habían informado de la “imposibilidad de cumplir con la fecha de entrega fijada por el juzgado” en relación al pedido de extracción de datos hecho en octubre de 2025.

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El juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia había otorgado un plazo de 30 días, para que el perito Rafael Barrios entregue su informe. Esto a partir de que haya tomado el caso el 4 de marzo de 2026.

Sin embargo, el mismo perito Barrios había expuesto que “resulta imposible entregar en un plazo menor a 5 meses, que sería en el mes de agosto aproximadamente”. Esta situación a su vez, fue informada por la fiscala adjunta Matilde Moreno a la fiscala adjunta Soledad Machuca, según fuentes judiciales.

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Proceso por presunta coima a fiscal Bernardo Elizaur

Bernardo Elizaur Aguirre y la auxiliar fiscal Lilian Florenciano, de la Unidad Penal N° 1 de la Fiscalía Zonal de Emboscada fueron imputados por cohecho pasivo agravado tras un procedimiento de entrega vigilada de G. 7 millones, realizada el 13 de octubre de 2025.

La imputación refiere que la suma incautada fue supuestamente entregada a cambio de que el fiscal solicitara la suspensión condicional del procedimiento para Mauricio Méndez, procesado por supuesta lesión grave. La audiencia preliminar en esta causa estaba fijada para el 14 de octubre del año pasado.

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En diciembre último, el fiscal Elizaur presentó renuncia cuando se tornaba inminente su suspensión El 23 de diciembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia aceptó su renuncia.