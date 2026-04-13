Rayo impactó cerca de avión en el aeropuerto Silvio Pettirossi: esto dice la Dinac

En horas de la tarde de ayer, domingo, mientras se producía una tormenta eléctrica en la zona del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, en la ciudad de Luque, un rayó impactó cerca de un avión de la aerolínea argentina Flybondi que se preparaba para despegar, lo que llevó a los pilotos a abortar el despegue.

En comunicación con ABC Cardinal, Rubén Aguilar, de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), dio detalles sobre lo ocurrido durante el incidente, que no dejó heridos o daños materiales.

Aguilar explicó que el impacto del rayo cerca de la aeronave se produjo cuando esta circulaba sobre la “calle de rodaje”, antes de salir a pista para el despegue.

Lea más: Silvio Pettirossi: avión no pudo despegar por un bache en la pista

Comentó que el piloto solicitó retornar luego del impacto del rayo para que se realice una verificación de los instrumentos de la aeronave ante la posibilidad de que la descarga haya hecho fluctuar los instrumentos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esa verificación tomó un tiempo que finalmente obligó a cancelar el vuelo, que pasó para este lunes.

Aeropuerto cuenta con protección contra rayos

Aguilar dijo que el impacto del rayo se produjo a unos 1.200 metros del edificio de la terminal aérea y que tanto el edificio como los equipos de ayuda de navegación están protegidos por pararrayos.