San Juan Bautista: continúa el reclamo por una solución a la problemática generada por la planta de residuos cloacales

Desde febrero de este año, vecinos del barrio Paso Naranja de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, vienen reclamando por los malos olores que emanan las piletas de la planta de tratamiento de residuos cloacales ubicadas en la zona.

Los pobladores sostienen que las aguas residuales estarían ocasionando contaminación ambiental y solicitan la intervención de las autoridades correspondientes.

Tras las denuncias, tomó intervención la Unidad Especializada de Medio Ambiente del Ministerio Público, que inició una investigación. Sin embargo, los reclamos continúan y, hace una semana, los vecinos se reunieron con el intendente José Luis Benítez (ANR-HC), quien prometió gestionar una reunión con el ministro del Ambiente y el presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap).

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“Hasta el momento no tenemos respuesta del intendente sobre si se reunió o no con las autoridades correspondientes. Nos había prometido solicitar la presencia de los responsables en la planta cloacal para, entre todos se busque una solución”, expresó Denis Morínigo, vecino del lugar.

Tras no tener dicha respuesta, Morínigo se acercó hasta la oficina de Catastro de la Municipalidad de San Juan Bautista para solicitar el informe sobre si existe al menos el contrato de compraventa del terreno, que posteriormente, según informaciones oficiales, habría sido traspasado a la Essap, y desde dicha oficina les pidieron un tiempo de una semana para buscar entre los archivos los documentos necesarios.

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Por su parte, la fiscala del Medio Ambiente Laura Guillén mencionó que están con los trabajos de investigación sobre este caso; actualmente están solicitando las documentaciones ante las instituciones correspondientes.

Según Guillén, están solicitando documentos técnicos y administrativos a la Essap sobre el proyecto, incluyendo antecedentes desde el MOPC. Estudios de impacto ambiental originales, ya que durante la intervención solo fueron expuestas copias de estos documentos.

Antecedente

El 22 de marzo de 2022, técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), intervinieron la planta de tratamiento del alcantarillado sanitario de esta ciudad. En ese entonces, los fiscalizadores no encontraron un funcionario encargado de la Essap y confirmaron que el Mades no cuenta con un estudio de impacto ambiental.

Tras esta intervención, el 31 de mayo de 2023, el Mades resolvió la aplicación de una sanción económica a la Essap por contaminación ambiental. La aguatera tuvo que pagar una exigua multa de G. 4.904.450.

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En ese sentido, Morínigo manifestó que en la intervención del Mades y la multa a la Essap se dejó la observación que se debían mejorar todos los aspectos relacionados con la planta. “Sin embargo, hasta hoy los vecinos seguimos siendo víctimas de la contaminación y del mal olor que emana del lugar; por ello, solicitó a la Fiscalía que, en la medida de sus posibilidades y competencias, pueda investigar nuestro caso y tener una solución permanente”, dijo.

Costo de obras e inconvenientes presentados

Según el informe del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la construcción de la red de alcantarillado sanitario comenzó en agosto de 2019, a cargo del Consorcio Aguas del Paraguay, adjudicado en noviembre de 2018, cuya firma de contrato se realizó en febrero de 2019. La inversión de la obra condominial de San Juan es de G. 6.441 millones.

Poco después de iniciada la obra, los trabajos fueron interrumpidos debido a problemas internos de la contratista que no pudieron ser subsanados. El Consorcio Aguas del Paraguay, integrado por la Constructora Sánchez Tripoloni Ltda. S. A. y Dp Barros Pavimentação e Constructora de Brasil, abandonó la obra.

Tras evaluar esta situación y sus implicancias, se optó por recurrir a la figura de cesión del contrato, prevista en la cláusula 17, inciso A, del contrato firmado con el contratista inicial.

Mediante un convenio modificatorio, la ejecución pasó a manos del Consorcio Cuatro Ciudades, conformado por las empresas Ginsa S. A. y Yatytá S. A. Luego de este proceso, los trabajos se reiniciaron y la obra fue entregada en el año 2022.

El Programa de Saneamiento y Agua Potable para el Chaco y Ciudades Intermedias de la Región Oriental del Paraguay está financiado con una cooperación no reembolsable de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y fondos locales como contrapartida.