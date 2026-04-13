San Lorenzo: robo de cables en el Saturio Ríos obligó a recurrir a clases virtuales

Varias áreas del Centro Regional de Educación Saturios Ríos (CRESR) de la ciudad de San Lorenzo quedaron sin suministro eléctrico, lo que derivó en la suspensión de clases presenciales en sectores específicos de la institución. Como medida alternativa, los alumnos de las zonas afectadas desarrollaron sus actividades de manera virtual.

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El inconveniente se originó a raíz de robos de cables de energía eléctrica y los daños ocasionados por el temporal de ayer. Entre las áreas más afectadas se encuentra el Bachillerato Científico, actualmente en proceso de reparación tras el hurto de conductores eléctricos.

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Asimismo, el Tercer Ciclo, el Bachillerato Técnico y el área administrativa permanecen sin energía, a la espera de la llegada de una cuadrilla de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para el restablecimiento del servicio. En este último caso, los funcionarios debieron cumplir sus labores en medio de la oscuridad, lo que dificultó el normal desarrollo de las actividades.

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Otras dependencias operan con normalidad, como la Escuela Franklin Delano Roosevelt y la Escuela Tomasa Ferreira de Mesa, que no fueron alcanzadas por los daños.

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Ante la situación, las autoridades educativas implementaron medidas provisorias para sostener parcialmente el funcionamiento institucional, mediante la utilización de un generador de menor capacidad.

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“Estamos atravesando una situación complicada por los robos de cables y los daños del temporal. Algunas áreas no pueden desarrollar clases con normalidad, por lo que se recurrió a la modalidad virtual. Estamos haciendo todo lo posible para sostener el funcionamiento con un generador mientras aguardamos la solución definitiva de la ANDE”, explicó la directora general del CRESR, Patricia López.

Finalmente, la responsable de la institución señaló que se mantiene la expectativa de una pronta respuesta por parte de la empresa estatal para normalizar el servicio eléctrico en su totalidad.