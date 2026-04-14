Aneaes: carreras acreditadas muestran inserción laboral más rápida, según estudio

La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación y Superior (Aneaes), presentó esta tarde el estudio “Educación que Emplea”, en el cual aseguran que las carreras que están acreditadas por la institución tienen una relación directa con la inserción laboral.

El análisis indica, según la Agencia, que la acreditación se asocia con una inserción laboral más rápida, mayor congruencia profesional y altos niveles de satisfacción de los empleadores.

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La iniciativa es acompañada por la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

“No podemos seguir disociando, no podemos seguir considerando como esferas separadas a la universidad y al mundo de la producción y el trabajo. Hay muchos esfuerzos en el Paraguay, como son los esfuerzos por plantear una dinámica de articulación y conexión cada vez más fuerte”, afirmó al respecto el presidente de la Aneaes, José Duarte Penayo.

Datos del estudio sobre carreras acreditadas y el trabajo

Para el estudio se utilizó una escala de evaluación de 3 a 1, según indicadores como el acceso al primer trabajo, la satisfacción de los empleadores o la calidad de las ofertas de grado.

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Las carreras acreditadas alcanzan un promedio de 2,827 puntos frente a 1,542 puntos de los programas no acreditados en el territorio nacional. La diferencia es de 1,285 puntos.

Además, aseguran que en las ofertas acreditadas, el plazo más frecuente de acceso laboral es de seis meses, con numerosos casos de personas que acceden al empleo en el primer mes de egreso.