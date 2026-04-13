Supuestas críticas de embajador brasileño a carreras paraguayas de Medicina: la respuesta de Aneaes

La semana pasada, la senadora Blanca Ovelar (ANR, Partido Colorado) declaró que tuvo una conversación con el embajador de Brasil en Paraguay, José Antonio Marcondes, en la que el diplomático extranjero supuestamente criticó la calidad de la educación en Medicina que ofrecen las universidades paraguayas, en las que cursan sus estudios muchos ciudadanos brasileños.

“Me dijo: señora senadora, esto es una estafa; en Brasil decimos que venden humo”, dijo la legisladora colorada disidente en referencia a las supuestas afirmaciones del embajador Marcondes sobre la calidad de las carreras de Medicina en Paraguay.

En conversación con ABC Cardinal este lunes, José Duarte Penayo, presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), organismo que tiene la tarea de certificar las carreras universitarias en oferta en Paraguay, dijo desconocer que haya habido “pronunciamientos oficiales” de la Embajada de Brasil o del embajador Marcondes sobre el tema, por lo que hasta el momento el asunto solo gira en torno a “aseveraciones” de la senadora Ovelar.

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Duarte Penayo comentó que pudo reunirse con el embajador Marcondes una vez, poco después de haber asumido la presidencia de la Aneaes, y que en esa ocasión el tono del embajador no coincidía con el que supuestamente usó con la senadora Ovelar.

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“Creo que la senadora debería informar en qué contexto se dieron las declaraciones”, dijo.

Educación superior “heterogénea”

Duarte argumentó que el sistema de educación superior en Paraguay es “muy heterogéneo”, por lo que no se pueden hacer afirmaciones generales sobre su calidad.

“Hay carreras que hacen un esfuerzo y muestran una evolución, otras están iniciando el proceso de someterse a evaluación de Aneaes”, manifestó, y agregó que el área de Medicina es el que “menos incurre en informalidad” en el sistema paraguayo de educación superior.

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Según comentó, actualmente hay 45 carreras de Medicina habilitadas por el Consejo Nacional de Educación Superior. De estas, 24 ya están acreditadas por la Aneaes y el resto está en proceso de evaluación.

Estándares internacionales

Duarte sí admitió que las carreras de Medicina en Paraguay deben “ir elevando sus estándares” para estar a la altura de las exigencias internacionales.

Explicó que Brasil implementa un examen de “reválida” para médicos egresados en otros países antes de permitirles ejercer la medicina y dijo que los resultados de los últimos años de los brasileños formados en Paraguay - sobre los cuales no dio cifras - indican que las carreras paraguayas siguen enfrentando “un desafío”.

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Según comentó en base a datos del Cones, actualmente hay unos 45.000 estudiantes registrados en carreras de Medicina en Paraguay. De ese total, alrededor de 36.000 son brasileños.