Aneaes rechazó acreditación de carrera de Medicina y sigue conflicto con el Cones

La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), informó que rechazaron la acreditación de la carrera de Medicina de la Universidad María Auxiliadora (Umax), de gestión privada, luego de que la institución incumpliera con plazos y requisitos establecidos para contar con la certificación de calidad.

La semana pasada, estudiantes de los últimos años de Ciencias Médicas de esta institución, habían denunciado esta situación, en reuniones con directivos y autoridades de la universidad. Algunos vídeos de estos reclamos se viralizaron a través de las redes sociales. Los jóvenes se mostraron preocupados debido a que podrían obtener sus títulos de grado de una carrera no acreditada.

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La Agencia, a través de la Resolución N° 104/26, dispuso la “no acreditación de la carrera de Medicina de la Universidad María Auxiliadora, sede Mariano Roque Alonso, a partir del 6 de abril del presente año”.

Según explicó el presidente de la entidad, José Duarte Penayo, en contacto con medios locales, la decisión se tomó porque la universidad privada no cumplió con todos los requisitos de un plan de mejora exigido por la Aneaes, para la sede de Roque Alonso. Los requerimientos no se cumplieron en tiempo y forma, pero la institución puede pedir una reconsideración, según indicó.

Situación de las carreras de Medicina en Paraguay

El pasado 17 de marzo, el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), bajo la presidencia de Luis Ramírez, ministro de Educación, habilitó tres nuevas carreras de Ciencias Médicas en Paraguay, generando el rechazo de la academia y del Círculo de Médicos del Paraguay (CPM)

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La medida se dio luego de aprobarse la Resolución N°2/26 por la cual pueden habilitar ofertas de grado de Salud, sin la necesidad de que las instituciones educativas cuenten con campos de práctica garantizados para los estudiantes. Este requisito puede cumplirse recién luego de 2 años de la aprobación de la carrera. A continuación, la lista de 31 nuevas carreras habilitadas por el Cones, incluidas 3 de Medicina:

Con las tres nuevas carreras aprobadas, suman 48 ofertas de grado en Ciencias Médicas en el territorio nacional. La Aneaes alerta que de estos, apenas 25 están acreditadas, garantizando así la calidad de las ofertas.

La Aneaes también denunció que el Cones usurpa funciones de la agencia con la nueva normativa.

Podrían definir habilitación de carreras de Medicina

Este martes 14 de abril, autoridades de la Aneaes y el Cones podrían definir la habilitación o no de más carreras de Medicina en el país, en una segunda reunión entre las partes, luego de los reclamos del presidente de la Agencia, José Duarte, sobre la presunta usurpación de funciones. La cita es desde las 15:00 en la sede del Consejo en el microcentro de Asunción.

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En la primera reunión realizada el pasado martes 31 de abril, no se llegó a un acuerdo, pues el Cones se mantiene en su posición de habilitar más carreras sin realizar cambios a la polémica resolución.

El ministro de Educación, Luis Ramírez, aseguró que la norma se "ajusta a derecho" y que no plantean modificarla, pese a los pedidos de la Aneaes.