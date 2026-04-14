Jubilados de Yacyretá denuncian millonaria deuda por sueldos complementarios impagos

Uno de los afectados, que solicitó mantener en reserva su identidad, explicó que la EBY no procedió a realizar los desembolsos correspondientes al salario complementario, pese a tratarse de un derecho adquirido. Añadió que, con la asunción de la actual administración, en 2023, existía la esperanza de que se regularicen los pagos, pero finalmente el beneficio no se concretó.

Indicó que aproximadamente 120 jubilados de las tres sedes se encuentran en esta situación.

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El jubilado relató que en un primer momento se anunció el pago en una sola entrega, lo que generó esperanza en el sector. Posteriormente, con el argumento de falta de recursos, se planteó la posibilidad de realizar tres pagos fraccionados.

Sin embargo, dicha alternativa tampoco fue cumplida, lo que incrementó el malestar entre los beneficiarios, quienes consideran que existe una falta de voluntad para resolver el problema.

En otro momento, mencionó que algunos jubilados fallecieron aguardando el cobro del aporte, por lo que actualmente son sus familiares quienes continúan con los reclamos. Asimismo, señaló que varios afectados atraviesan enfermedades oncológicas y requieren tratamientos costosos.

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En muchos casos, no pueden acceder a la atención adecuada debido a la falta de recursos económicos y a las limitaciones del sistema público de salud.

Indicó además que el monto del salario complementario varía según el nivel salarial que percibían al momento de jubilarse. En promedio, el beneficio ronda los G. 300.000.000, aunque puede ser mayor dependiendo del cargo ocupado dentro del escalafón de la entidad.

Esta cifra representa un respaldo económico significativo para los jubilados, motivo por el cual exigen el cumplimiento del pago.

Finalmente, los afectados lamentaron la falta de respuestas por parte de las autoridades de la Entidad Binacional Yacyretá. Señalaron que, pese a reiteradas consultas, no reciben información clara sobre una posible fecha de pago.

Ante esta situación, no descartan recurrir a otras instancias para hacer valer sus derechos y lograr que se concrete el desembolso pendiente.

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