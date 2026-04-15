Consejero del IPS reconoce “errores” y promete normalización de stock de medicamentos

Los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), día a día denuncian irregularidades hacia la gestión de la previsional e incluso viven con el miedo de ser sometidos a una práctica irregular durante una intervención, como recientemente ocurrió con la extirpación de una mama equivocada.

Al respecto, el representante de los aportantes ante el Consejo, Víctor Insfrán Dietrich, sostuvo que hay “importantes cambios dentro de la estructura” y prometió que uno de los reclamos principales de los asegurados, la falta de medicamentos, se estaría normalizando dentro de unos meses.

“Se encontró una cantidad aproximada de 56% de stock cero de medicamentos y se está en proceso de normalización. Esperemos que en dos meses más o menos esté totalmente cubierto, salvo algún que otro pequeño faltante; en general va a estar totalmente cubierto”, detalló.

Asimismo, sostuvo que se están haciendo los llamados correspondientes con la priorización a “medicamentos de alta rotación”.

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“Muchas cosas por solucionar”

Según el consejero, “se está mejorando en muchos sentidos” la administración de la previsional, aunque también reconoció que “existen muchas cosas todavía por solucionar”, mientras los reclamos ciudadanos, al igual que críticas, son cada vez más frecuentes.

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“Se está procediendo en todos los aspectos de salud y situaciones justamente de licitaciones que no salían. Es importante hacer un espejo; la gente está aportando y la devolución es con errores. Un 100% de cobertura es muy difícil tener hoy en día”, declaró.

Asimismo, sostuvo que “esta es la empresa más grande del país”, aunque la realidad y la desidia por parte de pacientes y familiares es diaria. Como parte de esto último, aseguró nuevamente que no dejan de “reconocer errores”, pero también alegó que no pueden ser comparados con un Ministerio. “No es un ministerio para estar bajo las mismas reglas de contratación”, argumentó.

Finalmente, en referencia a la convocatoria de los docentes hacia todos los asegurados a nivel país para movilizarse este sábado, sostuvo que los representantes serían recibidos por el presidente del IPS, Jorge Brítez, aunque a su vez alegó que los educadores solamente aportarían el 5% mientras que reciben la misma cobertura que un “aportante normal”.

“Es un poco injusto y son cosas que tenemos que ir corrigiendo”, señaló.

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