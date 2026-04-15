Tormenta: reportan caída de cartel en ruta Luque - San Ber y casas destechadas en Humaitá

Si bien antes del amanecer de este miércoles no se reportaban grandes destrozos a consecuencia de la tormenta que se registró desde horas de la madrugada en Asunción y alrededores, sí se informó de incidentes como la caída de un cartel sobre la ruta que conecta a las localidades de Luque y San Bernardino.

Imágenes remitidas a ABC Color este miércoles muestran la estructura de hierro de un cartel caída sobre la ruta. Según reportes, el hecho se produjo cerca del barrio Cristóbal Colón de San Bernardino y causó problemas en el tránsito de vehículos, que se veían obligados a desviarse a la Ruta PY02.

Mientras tanto, según un informe de la Policía Nacional, unas 28 viviendas de la ciudad de Humaitá, departamento de Ñeembucú, quedaron destechadas a consecuencia del temporal, que también derribó árboles y cables del tendido eléctrico, pero no se reportaron víctimas o heridos.

Lea más: Alerta por tormentas: ¿qué recomiendan los bomberos?

En Asunción se reportó la caída de ramas de árboles en puntos como la avenida Guido Boggiani y en algunas zonas de los barrios San Cristóbal y Herrera. Además, un árbol del paseo central de la avenida Estados Unidos cayó sobre la calle a la altura de 10 Proyectadas, en el barrio Obrero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, se informó que semáforos en varios puntos de importantes avenidas como Mariscal López o San Martín no estaban funcionando poco antes de las 6:00.

Alerta de tormentas

La capital y nueve departamentos - San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Paraguarí, Central, Presidente Hayes, el sur de Alto Paraguay y el sur de Boquerón - están en alerta por posibles lluvias “intensas” y tormentas eléctricas “moderadas a fuertes” durante las próximas horas.

Lea más: Alerta por tormentas: Salud activa plan de contingencia

La Dirección de Meteorología e Hidrología advirtió que las tormentas de hoy podrían ser especialmente intensas e instituciones del Estado anunciaron la activación de planes de contingencia para hacer frente a eventuales emergencias.