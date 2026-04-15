Nacionales
15 de abril de 2026 - 05:55

Tormenta: reportan caída de cartel en ruta Luque - San Ber y casas destechadas en Humaitá

La carretera mojada y varios vehículos detenidos, con una pantalla publicitaria iluminada al fondo en una noche lluviosa.
Un cartel publicitario cayó sobre la ruta que conecta Luque y San Bernardino.

El tránsito sobre la ruta que une a las ciudades de Luque y San Bernardino estaba obstaculizado en las primeras horas de la mañana de hoy, que registraba lluvias y tormentas, debido a la caída de un cartel publicitario sobre la vía, cerca del barrio Colón de la “ciudad veraniega”. En Humaitá se reportó que casi 30 casas sufrieron daños por el temporal.

Por ABC Color

Si bien antes del amanecer de este miércoles no se reportaban grandes destrozos a consecuencia de la tormenta que se registró desde horas de la madrugada en Asunción y alrededores, sí se informó de incidentes como la caída de un cartel sobre la ruta que conecta a las localidades de Luque y San Bernardino.

Imágenes remitidas a ABC Color este miércoles muestran la estructura de hierro de un cartel caída sobre la ruta. Según reportes, el hecho se produjo cerca del barrio Cristóbal Colón de San Bernardino y causó problemas en el tránsito de vehículos, que se veían obligados a desviarse a la Ruta PY02.

Mientras tanto, según un informe de la Policía Nacional, unas 28 viviendas de la ciudad de Humaitá, departamento de Ñeembucú, quedaron destechadas a consecuencia del temporal, que también derribó árboles y cables del tendido eléctrico, pero no se reportaron víctimas o heridos.

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Escena urbana durante la lluvia con vehículos en movimiento, destacando una camioneta blanca con luces intermitentes en la avenida Estados Unidos.
Un árbol cayó sobre la avenida Estados Unidos, en el barrio Obrero de Asunción.

En Asunción se reportó la caída de ramas de árboles en puntos como la avenida Guido Boggiani y en algunas zonas de los barrios San Cristóbal y Herrera. Además, un árbol del paseo central de la avenida Estados Unidos cayó sobre la calle a la altura de 10 Proyectadas, en el barrio Obrero.

Además, se informó que semáforos en varios puntos de importantes avenidas como Mariscal López o San Martín no estaban funcionando poco antes de las 6:00.

Alerta de tormentas

La capital y nueve departamentos - San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Paraguarí, Central, Presidente Hayes, el sur de Alto Paraguay y el sur de Boquerón - están en alerta por posibles lluvias “intensas” y tormentas eléctricas “moderadas a fuertes” durante las próximas horas.

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La Dirección de Meteorología e Hidrología advirtió que las tormentas de hoy podrían ser especialmente intensas e instituciones del Estado anunciaron la activación de planes de contingencia para hacer frente a eventuales emergencias.