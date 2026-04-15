Petropar abre 109 vacancias para la zafra cañera en Troche y prevé una millonaria inversión

Petróleos Paraguayos (Petropar) anunció la apertura de un concurso para la contratación de 109 trabajadores que se desempeñarán durante la próxima zafra cañera en la planta alcoholera de Mauricio José Troche, en el departamento de Guairá.

La convocatoria se da en el marco de los preparativos para la zafra de caña de azúcar 2026, una de las principales actividades productivas de la zona. De acuerdo con los datos oficiales, los puestos están distribuidos en tres perfiles principales, que abarcan tanto funciones operativas como profesionales.

El mayor número de vacancias corresponde al cargo de zafrero ayudante, con un total de 96 puestos disponibles. Para este perfil, se establece una remuneración mensual de G. 3.200.000, y como requisito se exige educación básica y al menos seis meses de experiencia en tareas similares.

En tanto, se habilitan siete vacancias para el cargo de zafrero profesional de campo. Estos puestos están dirigidos a egresados de carreras como Ciencias Agrarias, Químicas, Industriales o Civiles, con una experiencia mínima de un año. Para este segmento profesional, la remuneración fijada es de G. 4.500.000 mensuales.

Asimismo, se ofrecen seis cargos para zafrero profesional administrativo, orientados a especialistas en áreas contables, administrativas o sociales. Estos también percibirán un salario mensual de G. 4.500.000 y deberán acreditar experiencia en gestiones vinculadas a la zafra.

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En total, la estatal prevé destinar unos G. 365.700.000 mensuales en concepto de salarios para el personal contratado. Las condiciones laborales establecen que los vínculos serán temporales, ajustados al ejercicio fiscal vigente y al período de duración de la zafra.

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Además del salario base, se establece que los trabajadores accederán a beneficios adicionales como seguro médico y bonificaciones, sujetos a disponibilidad presupuestaria. Uno de los requisitos excluyentes es la residencia en el departamento de Guairá, dentro de un radio máximo de 30 kilómetros de la planta.

En paralelo a la contratación de personal, Petropar también proyecta millonarias inversiones para el funcionamiento de la planta. Según datos de licitaciones publicadas en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la estatal proyecta invertir en total unos G. 4.994.542.280 en el marco operativo de la zafra 2026.

Se prevé un gasto de G. 358.092.280 en consultoría técnica. A esto se suma la adquisición de rodamientos para la planta por G. 700.000.000. Igualmente, se contempla una inversión de G. 798.450.000 para productos destinados al tratamiento de agua.

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El mayor desembolso corresponde al servicio de transporte de personal, con un monto estimado de G. 3.138.000.000.

Por otro lado, la fecha oficial de inicio de la zafra será comunicada en los próximos días durante una asamblea de la Asociación de Cañicultores de Mauricio José Troche.