Plan 1000: a un año del convenio, en Paraguarí sigue sin fecha de inicio de obras viales

Los intendentes observan con preocupación cómo en otros departamentos avanzan las obras del “Plan 1000”, que hace un año fue lanzado en el Palacio de Gobierno junto al presidente de la República, Santiago Peña; la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión; y el director general paraguayo de Itaipú, ingeniero Justo Zacarías Irún. En esta región, el programa no ha llegado y no cuentan con información oficial sobre cuándo iniciarán las obras viales.

La inversión de US$ 100 millones que Itaipú Binacional destinará al “Plan 1.000” contempla que, en la primera etapa de las obras viales, ya se han otorgado aproximadamente US$ 68 millones a varias organizaciones no gubernamentales (ONG), sin que se transparenten los criterios de selección, los tramos a intervenir ni el alcance de las obras.

El intendente liberal del distrito de Yaguarón, Luis Rodríguez, señaló que ya remitió a Itaipú Binacional su proyecto vial de empedrado y recapado asfáltico para el casco urbano, pero hasta el momento no recibió respuesta alguna. Manifestó además que participó del lanzamiento del “Plan 1000” en el Palacio de Gobierno, pero posteriormente no hubo avances ni comunicaciones oficiales sobre el proyecto.

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Por su parte, el intendente de La Colmena, Sergio Galeano (ANR-HC), indicó que consultó a la gobernadora departamental, Norma Zárate de Monges (ANR-HC), sobre el proyecto, quien le habría señalado que informará cuando se definan las fechas de inicio de obras en la región. En su caso, afirmó que aún no envió proyectos, ya que no se ha aclarado a qué institución deben ser remitidos.

Plan no ha llegado oficialmente a Paraguarí

A su vez, la gobernadora Norma Zárate de Monges, quien coordina la concreción de los trabajos de pavimentación pétrea y asfáltica en el departamento, sostuvo que el plan aún no ha llegado oficialmente a Paraguarí, aunque en otros puntos del país ya habrían comenzado algunas intervenciones.

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Aclaró que el proceso avanza de manera gradual en cada región. Añadió que la distribución de las obras en el noveno departamento se realizará conforme a la densidad poblacional.

Asimismo, expresó su expectativa de que en zonas como la capital departamental, Paraguarí, se priorizarán las primeras intervenciones. También mencionó la necesidad de obras viales en el distrito de Carapeguá, en especial en uno de los tramos a intervenir, como el acceso a instituciones educativas como la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) y la Universidad Nacional del Espíritu Santo (UNVES), además de otras áreas consideradas críticas.

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Finalmente, dijo que una vez que se confirme el inicio de las obras en el departamento,que no precisó fecha, la coordinación de los trabajos se realizará con los intendentes de los 18 distritos de la zona.