“Plan 1000” sigue sin ejecutarse en distritos del departamento de Misiones

Tras ocho meses de que el Gobierno de Santiago Peña anunciara obras de gran envergadura a través del proyecto denominado “Plan 1000”, con financiamiento de Itaipú Binacional, los trabajos aún no se iniciaron en la totalidad de los distritos de Misiones. En ese sentido, la mayoría de los intendentes coincidió en manifestar que no tiene información sobre la demora en el inicio de las obras viales.

En 8 de 10 distritos, los jefes comunales pertenecen al movimiento de Honor Colorado, mientras en dos distritos son del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

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El intendente de Ayolas, Carlos Duarte (ANR – HC), señaló que en este distrito se prevé la ejecución de 35 cuadras de empedrado en distintos barrios. Indicó que se aguarda el envío del proyecto ejecutivo y el acta de inicio por parte de Itaipú, entidad responsable de la elaboración de los documentos. Una vez cumplidos estos requisitos, se podrían iniciar los trabajos previstos.

Por otra parte, el intendente de San Patricio, Fabián Almada (PLRA), manifestó que el plan quedó en anuncios; sin concreción. Recordó que en su momento se proyectaban reuniones para definir las cuadras a intervenir por las empresas encargadas, pero el proceso no avanzó.

Añadió que posteriormente hubo consultas para identificar los tramos, aunque hasta la fecha no se registran avances ni nuevas comunicaciones oficiales.

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En Santa Rosa, el jefe comunal Rubén Jacquet (PLRA) indicó que en 2025 se inició una obra, pero no fue concluida. Expresó dudas sobre la situación de los recursos destinados al proyecto y cuestionó la falta de claridad en su ejecución. En este distrito se prevé intervenir 12 cuadras con empedrado y asfaltado.

En Santiago, el intendente Melchor Medina (ANR – HC) dijo que aún no comenzaron los trabajos, aunque se realizan relevamientos técnicos en los tramos previstos.

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La jefa comunal de San Ignacio, Cristina Ayala (ANR – HC), informó que el municipio solicitó la pavimentación de 50 cuadras, cuyo inicio estaba previsto entre marzo y abril del presente año. No obstante, afirmó que hasta el momento no ha recibido respuestas.

En San Miguel, la intendenta Elvina González de Díaz (ANR – HC) explicó que se solicitaron 23 cuadras, de las cuales fueron aprobadas solamente 12, pero tampoco se tiene información sobre la fecha de inicio de las obras.

En Santa María, el intendente Ramón Sanabria (ANR – HC) señaló que su municipio fue beneficiado con la construcción de 25 cuadras de empedrado y que los trabajos ya se encuentran en marcha. No obstante, indicó que no contaba en ese momento con los datos de la empresa encargada de la ejecución.

En San Juan Bautista, el ejecutivo distrital José Luis Benítez Herebia (ANR – HC) mencionó que se prevé la ejecución de 1.200 metros de empedrado. No tiene datos acerca del inicio de los trabajos.

Intentamos obtener la versión de los intendentes de Villa Florida, Richard Castiñeira (ANR – HC), y de Yabebyry, Ignacio Brizuela (ANR – HC), quienes no respondieron a las consultas realizadas.

El proyecto

El “Plan 1.000” (o 1.000 km de caminos para todos) fue lanzado con bombos y platillos por el Gobierno del Paraguay e Itaipú Binacional en julio de 2025. El proyecto, con una inversión de USD 100 millones, busca pavimentar 1.000 km de caminos urbanos en 263 municipios de los 17 departamentos, así como Asunción. Llamativamente, las obras fueron encargadas a ONG que declaran locales en Ciudad del Este y Naranja, en el departamento de Alto Paraná, y en Villarrica (Guairá).