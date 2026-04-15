Sector pesquero de Ayolas espera asistencia pendiente y reclama limpieza urgente del río Paraná a Yacyretá

El dirigente de la Asociación de Pescadores Profesionales del Río Paraná, Agustín Segovia, señaló que el sector pesquero espera que Yacyretá complete la entrega de kits de víveres a las familias que todavía no recibieron este beneficio. Este miércoles, los presidentes de las distintas agrupaciones pesqueras se reunirán con los responsables de diferentes áreas de Yacyretá, sede Ayolas, para analizar la situación se encuentran los expedientes sobre los pedidos realizados.

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Segovia manifestó que los pedidos de asistencia alimenticia, ayuda económica y limpieza del río Paraná fueron realizados en noviembre de 2025. Desde esa fecha hasta hace unos días, solamente algunos pescadores recibieron los kits de víveres y quedó pendiente otro grupo, indicó.

También está pendiente la asistencia económica para que se pueda hacer frente a otras necesidades. La preocupación principal es la necesidad de la limpieza del río Paraná, que en gran parte está cubierta de algas.

La presencia de las algas impide la realización de la actividad pesquera comercial y turística, así como la navegación.

“Tenemos conocimiento de que en Encarnación hay dos retroanfibias que se encargan de limpiar el río para que los veleros y kayak puedan navegar. Sin embargo, acá necesitamos que se limpie el río Paraná para poder trabajar”, expresó Segovia.

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