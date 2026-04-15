Vientos “huracanados” afectaron 45 alimentadores de la ANDE: ¿cuántos usuarios siguen sin luz?

Según José González, jefe de Distribución del Área Metropolitana de la ANDE, el mayor impacto del viento se sintió ente las 2:00 y las 3:00, dejando fuera de servicio 45 alimentadores de 23 mil voltios, una infraestructura clave para la distribución de energía eléctrica en la capital y ciudades aledañas.

“De dos a tres de la madrugada tuvimos vientos huracanados, vientos muy fuertes de gran intensidad que provocaron la salida de 45 alimentadores a nivel de 23 mil voltios en lo que es el sistema metropolitano; vale decir Asunción y ciudades aledañas”, mencionó.

El funcionario señaló que, pese a que el impacto inicial fue amplio, parte del sistema fue repuesto con rapidez. De acuerdo con el mismo informe, varios alimentadores fueron restableciéndose de forma automática en lapsos cortos, un comportamiento esperable cuando las protecciones operan ante fallas transitorias.

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“A esta hora sí tenemos reportados nueve alimentadores, de los cuales cuatro operan de forma parcial y el resto está en proceso de verificación. De un universo de 500 mil clientes en el área metropolitana, tenemos aún dos mil usuarios aún sin el servicio de energía eléctrica”, indicó.

Estos usuarios corresponden principalmente a Villeta y San Antonio, además de sectores de Luque. Dentro de la capital, el microcentro concentra un problema específico: dos alimentadores siguen bajo verificación debido a condiciones de anegamiento en instalaciones subterráneas.

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“A un cierto nivel de agua en contacto con las partes vivas de nuestros equipos, hace que operen las protecciones y saquen fuera los alimentadores de 23 mil voltios. La solución es desagotar ese puesto de distribución”, explicó.

La ANDE desplegó cuadrillas en los puntos más comprometidos, aunque el trabajo se vio condicionado por la persistencia de la lluvia. González advirtió que operar con precipitaciones añade complejidad y riesgo, especialmente en la infraestructura aérea, por lo que las tareas avanzan en función de las condiciones meteorológicas.

Con nueve alimentadores todavía afectados -en un sistema metropolitano que cuenta con 312 alimentadores- el objetivo es recuperar el servicio “antes del mediodía”, siempre que las condiciones del tiempo lo permitan.

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