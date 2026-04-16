Colegio Técnico Nacional: otra vez, postergan regreso a clases presenciales por excesivo retraso de obras

El retorno a clases presenciales en el Colegio Técnico Nacional (CTN), se vuelve cada vez más distante, debido al excesivo retraso de las obras encaradas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y por Itaipú Binacional.

En principio, se había informado que los estudiantes volverían a la institución luego de las vacaciones de verano, el 23 de febrero, fecha marcada por el calendario escolar oficial de la cartera educativa.

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Ante la excesiva lentitud de los trabajos de infraestructura, esta fecha fue postergada para el 20 de abril, es decir, este lunes que viene. Sin embargo, los alumnos seguirán aguardando la presencialidad por más tiempo. Mientras, estudian de forma virtual, sin prácticas en laboratorios, materia fundamental en el aprendizaje de bachilleratos técnicos.

Los padres del CTN recibieron este jueves un último comunicado del centro educativo. El documento tiene la fecha de este miércoles, 15 de abril. A continuación, te contamos lo que dice el documento.

¿Cuándo regresan a las clases presenciales en el Colegio Técnico Nacional?

Las familias del CTN recibieron un comunicado firmado por los miembros del Equipo de Gestión Institucional (EGIE), padres, estudiantes, docentes y el director, Alcides Hoffmeister.

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Según la nota, recién el 4 de mayo la constructora adjudicada entregará las obras civiles, que incluyen salas de clase, laboratorios y talleres de las ocho especialidades, además de los sistemas de seguridad integral.

Luego, plantean un plazo de diez días para el equipamiento y “pruebas técnicas”, que se extenderá hasta el 15 de mayo. El ministro de Educación, Luis Ramírez, había aclarado en varias ocasiones que la parte administrativa seguirá en construcción al menos hasta mediados de este año.

Finalmente, el retorno presencial será el 18 de mayo, pero únicamente para los estudiantes del tercer curso de la Media (último año). Mientras que los de los primeros y segundo año deberán aguardar hasta nuevo aviso, quienes deberán incorporarse de manera gradual y sujeta a la habilitación de sectores específicos.

Colegio Técnico Nacional busca garantizar integridad de los alumnos, aseguran

En la nota, los firmantes aseguran que reafirman su postura de no recibir las instalaciones hasta que se garantice el funcionamiento óptimo de todos los sistemas de seguridad y equipamiento técnico, priorizando la integridad física de nuestros estudiantes y docentes.

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Agregan que, de momento, todos los cursos de la institución continuarán el desarrollo de sus actividades académicas bajo la modalidad virtual.

La obra del CTN, financiada por Itaipú, fue adjudicada por US$ 4,5 millones a la firma CCC Construcciones, cuyo representante legal es Mauricio Javier Codas.

Ante este último comunicado del colegio, los padres y alumnos anuncian una protesta para este lunes, al mediodía, frente al mismo Colegio Técnico Nacional. “Mi hijo está en el tercer año y no puede tener clases prácticas, es lamentable”, señaló, por ejemplo, una mamá preocupada, que pidió no ser identificada por temor a represalias.