Medicina: José Duarte reclama atribuciones del Cones para Aneaes

Sigue candente el conflicto entre la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), presidida por José Duarte Penayo- hijo del ex presidente Nicanor Duarte Frutos-, y el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), cuyo titular es Luis Ramírez, ministro de Educación.

Esta diferencia entre ambas entidades, surgió luego de que el Cones aprobara, el 17 de marzo, la resolución N° 2/26, que establece criterios para habilitar nuevas carreras de Medicina en Paraguay hasta por dos años de manera interina, sin campos de práctica.

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La medida generó críticas de organizaciones como la Academia de Médicos y el Círculo de Médicos del Paraguay, que afirman que no hay condiciones para albergar más ofertas de grado en Salud, por ejemplo, porque en los hospitales no hay espacio para la formación práctica de los estudiantes.

La Aneaes también cuestiona esta normativa. Por ejemplo, apunta hacia el artículo 2 de la resolución, que establece evaluaciones y controles de campos de práctica a futuro, cuestión que es propia de la Agencia, según argumenta.

Plantean que Aneaes habilite carreras, en lugar del Cones

Esta tarde, durante la sesión ordinaria de la Aneaes, el presidente José Duarte, volvió a referirse a la resolución del Cones que habilita nuevas ofertas de Ciencias Médicas.

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“Esta disparidad entre ambas instituciones nos tiene que llevar a pensar más en reformas futuras, estoy convencido de que el proceso de habilitación y acreditación (de carreras) tienen que estar unificados en la Aneaes”, afirmó.

Agregó que, el Cones debería ser una institución que se potencie fuertemente en funciones administrativas y de control. “Es una opinión mía, es de libre discusión. Creo que esta cuestión debe ser un disparador sobre el sistema de educación superior”, remarcó.

Pero Duarte Penayo siguió apuntando contra entidades como el Cones durante sus intervenciones. Según expresó, hay un “vacío estructural” en la educación superior, por parte de las instituciones encargadas de velar por su calidad.

José Duarte apuntó contra el Cones y el MEC

Duarte Penayo afirmó que la rectoría del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), y el Cones, ambos cargo de Luis Ramírez, está “acéfala”.

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“La rectoría del Cones y del MEC en educación superior es una rectoría acéfala, porque no tiene un lineamiento, una política de calidad a la que podamos adecuar a nuestros procesos. No tenemos en educación superior un capítulo que tenga una mínima actualidad”, dijo Duarte Penayo.

Lo que dice Luis Ramírez sobre el Cones

El ministro de Educación, Luis Ramírez, en contacto con ABC Tv, defendió la nueva resolución que habilita más carreras de Medicina en el territorio nacional.

El objetivo actual es evitar la habilitación indiscriminada y el cierre arbitrario de carreras, mediante reglas “claras y equitativas” para todas las instituciones, según recalcó.

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Entre los requisitos, Ramírez mencionó la obligación de contar con hospitales, camas para prácticas y plantel docente efectivo, dejando atrás el sistema basado en “promesas”.

Sobre las habilitaciones provisorias por dos años, alegó que las universidades deberán demostrar el cumplimiento de las condiciones establecidas para contar finalmente con la habilitación, tras este período de 24 meses.