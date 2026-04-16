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16 de abril de 2026 - 12:21

Cursos a distancia del SNPP: enterate sobre las áreas disponibles y cómo inscribirte

un hombre utiliza el teclado de su computadora
El SNPP ofrece diversos cursos en el rubro de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)Shutterstock

El Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) ofrece una diversidad de cursos a distancia que abarcan áreas como administración, idiomas y TIC y cuyo inicio está previsto en los próximos días. En esta nota te contamos más detalles acerca de las clases y cómo hacer para apuntarte a una de ellas de forma gratuita.

Por ABC Color

A través de sus redes oficiales, el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) difundió en una nueva convocatoria de cursos a distancia que estarán disponibles durante este abril. Se trata de una oportunidad de capacitación 100% gratuita orientada a fortalecer competencias con salida laboral.

La iniciativa busca facilitar el acceso a formación sin necesidad de asistencia presencial, un formato que amplía el alcance de la capacitación para personas con restricciones de tiempo, movilidad o ubicación.

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La oferta de cursos se organiza en cuatro campos y en todos los casos arrancan desde el 20 de abril en adelante:

  • Administración y Gestión: Gestión de stocks; Impuesto a la Renta Personal y Renta de Ganancia de Capital
  • Idiomas: Guaraní avanzado y Portugués básico.
  • Seguridad y Medio Ambiente: Seguridad industrial y salud ocupacional; Bioseguridad en ambientes laborales
  • Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs): Lenguaje de programación C; Ofimática Google Drive; Autocad 2D; Cloud Computing; Gestión de redes sociales; Redes III – Direccionamiento IP y puertos

Las personas interesadas en acceder al listado completo de cursos, consultar los requisitos e inscribirse de manera online, pueden hacerlo a través de la página web oficial: www.snpp.edu.py

Cabe destacar que los cupos son limitados dentro del Sistema Identidad, por lo que quienes necesiten verificar si aún hay vacantes o requieran más detalles operativos, pueden comunicarse vía WhatsApp al 0986 933 530.

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