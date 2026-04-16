Cursos a distancia del SNPP: enterate sobre las áreas disponibles y cómo inscribirte

A través de sus redes oficiales, el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) difundió en una nueva convocatoria de cursos a distancia que estarán disponibles durante este abril. Se trata de una oportunidad de capacitación 100% gratuita orientada a fortalecer competencias con salida laboral.

La iniciativa busca facilitar el acceso a formación sin necesidad de asistencia presencial, un formato que amplía el alcance de la capacitación para personas con restricciones de tiempo, movilidad o ubicación.

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La oferta de cursos se organiza en cuatro campos y en todos los casos arrancan desde el 20 de abril en adelante:

Administración y Gestión: Gestión de stocks; Impuesto a la Renta Personal y Renta de Ganancia de Capital

Idiomas: Guaraní avanzado y Portugués básico.

Seguridad y Medio Ambiente: Seguridad industrial y salud ocupacional; Bioseguridad en ambientes laborales

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs): Lenguaje de programación C; Ofimática Google Drive; Autocad 2D; Cloud Computing; Gestión de redes sociales; Redes III – Direccionamiento IP y puertos

Las personas interesadas en acceder al listado completo de cursos, consultar los requisitos e inscribirse de manera online, pueden hacerlo a través de la página web oficial: www.snpp.edu.py

Cabe destacar que los cupos son limitados dentro del Sistema Identidad, por lo que quienes necesiten verificar si aún hay vacantes o requieran más detalles operativos, pueden comunicarse vía WhatsApp al 0986 933 530.

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