Nacionales
15 de abril de 2026 - 11:10

Temporal causa daños a cultivos e inundaciones por obras de alcantarillado en Carapeguá

Escena de inundación en Carapeguá, con edificio azul afectado y objetos como sillas y un balde anegados.
En la zona ya se registraron cerca de 110 mm de lluvia e inunda calles, barrios y casas.EMILCE RAMIREZ

CARAPEGUÁ. El temporal, con fuertes ráfagas de viento e intensas lluvias, trajo alivio a los cultivos agrícolas de renta en el distrito; sin embargo, también provocó importantes perjuicios a varios productores, quienes reportaron la pérdida de plantaciones de mandioca y maíz. En este distrito, además, se denunciaron inundaciones de viviendas ocasionadas por obras de alcantarillado construidas por el MOPC.

Por Emilce Ramírez

En el distrito de Ybytymí, el agricultor Alfredo Gamarra manifestó su preocupación tras perder sus cultivos de mandioca y maíz debido a la tormenta.

Una tormenta destruyó cultivos de mandioca y maíz en Ybytymí, causando daños en el terreno agrícola.
La tormenta destruyó cultivos de mandioca y maíz en Ybytymí, causando daños en el terreno agrícola.

Indicó que en la zona ya se registraron cerca de 110 mm de lluvia, la cual inicialmente resulta beneficioso, pero advirtió que un exceso de humedad podría perjudicar especialmente a los rubros hortícolas, favoreciendo la aparición de hongos.

En el departamento de Paraguarí ya se registraron cerca de 110 mm de lluvia.
En el departamento de Paraguarí ya se registraron cerca de 110 mm de lluvia.

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A esta situación se suma que en Carapeguá se registraron anegamientos de tres viviendas y calles intransitables en distintos barrios de la ciudad, que los afectados atribuyen a la construcción del sistema de alcantarillado sanitario a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y adjudicada al Consorcio Carapeguá.

Desde el inicio del proyecto, vecinos ya habían solicitado el cumplimiento de las especificaciones técnicas, así como el cierre adecuado de los registros y la habilitación segura de las calles. No obstante, la obra iniciada en octubre pasado en el barrio San José continúa inconclusa.

Una vivienda del barrio San Vicente se inundó tras la obra de alcantarillado sanitario, según denuncia de la afectada.
Una vivienda del barrio San Vicente se inundó tras la obra de alcantarillado sanitario, según denuncia de la afectada.

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Según denuncias, materiales utilizados para la construcción fueron dejados en la vía pública, taponando la canalización de agua y dejando intransitable la calle ubicada detrás de la cancha del Club Mariscal López.

Esta situación derivó en la inundación de viviendas de dos familias, que sufrieron daños materiales y se vieron obligadas, en horas de la madrugada, a abandonar sus hogares para refugiarse en casas de vecinos, según señaló Ramona González, una de las afectadas.

Queja por falta de control y coordinación

Los afectados responsabilizan al intendente municipal Luciano Cañete (ANR-HC), a los concejales municipales y a la empresa constructora por la falta de previsión y control en la ejecución de la obra.

La afectada González advirtió que, de no obtener una respuesta por los daños ocasionados y la reparación de las calles, recurrirá a instancias judiciales.

En el barrio Virgen del Rosario, la calle se encuentra intransitable en Carapeguá.
En el barrio Virgen del Rosario, la calle se encuentra intransitable en Carapeguá.

Asimismo, en el barrio San Vicente también se reportaron calles intransitables e inundación de la vivienda de Merlis Maldonado, quien también atribuye la situación a las obras inconclusas del alcantarillado sanitario.

Igualmente, se denunciaron calles intransitables en zonas como El Portal, Virgen del Rosario, San José y Santa Margarita.

En el barrio Sagrado Corazón de Jesús, un conductor cayó en el registro de lo que sería del alcantarillado porque no pudo visualizar debido a la acumulación de agua en la calle y le ocasionó daños materiales.

Un automóvil cayó en una obra de alcantarillado iniciada ayer en el barrio Sagrado Corazón de Jesús, en Carapeguá.
Un automóvil cayó en una obra de alcantarillado en el barrio Sagrado de Corazón de Jesús, Carapeguá.

El docente jubilado Celso Mendoza cuestionó la falta de coordinación con los vecinos y aseguró que, pese a las advertencias por pronóstico de lluvias, los trabajos no fueron suspendidos. “Esto no va a quedar así, vamos a accionar”, expresó.