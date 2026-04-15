Temporal causa daños a cultivos e inundaciones por obras de alcantarillado en Carapeguá

En el distrito de Ybytymí, el agricultor Alfredo Gamarra manifestó su preocupación tras perder sus cultivos de mandioca y maíz debido a la tormenta.

Indicó que en la zona ya se registraron cerca de 110 mm de lluvia, la cual inicialmente resulta beneficioso, pero advirtió que un exceso de humedad podría perjudicar especialmente a los rubros hortícolas, favoreciendo la aparición de hongos.

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A esta situación se suma que en Carapeguá se registraron anegamientos de tres viviendas y calles intransitables en distintos barrios de la ciudad, que los afectados atribuyen a la construcción del sistema de alcantarillado sanitario a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y adjudicada al Consorcio Carapeguá.

Desde el inicio del proyecto, vecinos ya habían solicitado el cumplimiento de las especificaciones técnicas, así como el cierre adecuado de los registros y la habilitación segura de las calles. No obstante, la obra iniciada en octubre pasado en el barrio San José continúa inconclusa.

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Según denuncias, materiales utilizados para la construcción fueron dejados en la vía pública, taponando la canalización de agua y dejando intransitable la calle ubicada detrás de la cancha del Club Mariscal López.

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Esta situación derivó en la inundación de viviendas de dos familias, que sufrieron daños materiales y se vieron obligadas, en horas de la madrugada, a abandonar sus hogares para refugiarse en casas de vecinos, según señaló Ramona González, una de las afectadas.

Queja por falta de control y coordinación

Los afectados responsabilizan al intendente municipal Luciano Cañete (ANR-HC), a los concejales municipales y a la empresa constructora por la falta de previsión y control en la ejecución de la obra.

La afectada González advirtió que, de no obtener una respuesta por los daños ocasionados y la reparación de las calles, recurrirá a instancias judiciales.

Asimismo, en el barrio San Vicente también se reportaron calles intransitables e inundación de la vivienda de Merlis Maldonado, quien también atribuye la situación a las obras inconclusas del alcantarillado sanitario.

Igualmente, se denunciaron calles intransitables en zonas como El Portal, Virgen del Rosario, San José y Santa Margarita.

En el barrio Sagrado Corazón de Jesús, un conductor cayó en el registro de lo que sería del alcantarillado porque no pudo visualizar debido a la acumulación de agua en la calle y le ocasionó daños materiales.

El docente jubilado Celso Mendoza cuestionó la falta de coordinación con los vecinos y aseguró que, pese a las advertencias por pronóstico de lluvias, los trabajos no fueron suspendidos. “Esto no va a quedar así, vamos a accionar”, expresó.