Carapeguá: claman al presidente Peña el empedrado de un tramo de 3 kilómetros

La comunidad de Tajy Loma se movilizó para pedir la intervención del Presidente de la República, Santiago Peña, para que se concrete el empedrado de un trayecto que conecta a Carapeguá con Nueva Italia. El camino se encuentra en estado crítico y urge garantizar el tránsito digno y seguro de pobladores, productores y estudiantes que diariamente dependen de esta vía rural, según expresaron.

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El presidente de la comisión vecinal “Por un Camino Mejor Tajy Loma”, Rubén Colmán, tras una reunión con vecinos, expuso la situación del tramo afectado y dirigió el clamor de la comunidad Peña.

“Necesitamos de tu ayuda, presidente Peña, y tenemos la esperanza de que el mensaje sobre la necesidad que tiene la comunidad te llegue. Estamos luchando día a día para lograr el empedrado”, expresó el dirigente.

El objetivo es concretar la pavimentación pétrea de los tres kilómetros, precisó. Agregó que, como parte de las gestiones realizadas, la Gobernación de Paraguarí está realizando la construcción de 350 metros de empedrado, pero —insistió— faltan tres kilómetros.

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También fue presentado el pedido ante el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) e Itaipú Binacional, esperando una respuesta favorable que permita concretar una vía de acceso en condiciones adecuadas.