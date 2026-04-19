Video: ola de hurtos domiciliarios genera zozobra en Carapeguá

En imágenes de circuito cerrado, se observa a dos jóvenes cargando cajas con pertenencias sustraídas de una vivienda ubicada sobre la calle Colón. Es el tercer hurto en una semana que viene ocurriendo en la cuadra del barrio, denunciaron los vecinos.

La vivienda afectada pertenece a Gladys Ramírez, quien fue alertada por vecinos tras escuchar ruidos durante la madrugada. Al verificar la situación, constató que se forzó la puerta trasera de su vivienda y la sustracción de varios objetos, entre ellos cubiertos, ropas y piezas de cerámica que se encontraban embaladas en cajas.

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En el video se observa que, para salir, también rompieron el candado del portón principal, por donde huyeron en dirección al asentamiento Nueva Esperanza.

Los residentes del barrio manifestaron su preocupación ante el modus operandi del grupo, cuyos integrantes cumplirían distintos roles y serían presuntamente adictos a las drogas: algunos actúan como vigilantes, otros identifican posibles objetivos y otros ejecutan los robos. Además, señalan que un sector del asentamiento Nueva Esperanza funcionaría como refugio o “aguantadero” de gavillas que hurtan.

Los hechos no son aislados. Durante la semana, desconocidos habrían ingresado a otra vivienda deshabitada, destinada al alquiler, donde destecharon parte de la estructura y se llevaron un inodoro y cables.

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Asimismo, en una obra en construcción propiedad de Alejandro Del Puerto, fueron hurtados materiales como varillas de hierro, bolsas de cemento y cables eléctricos.

Todos estos hechos ya fueron denunciados y la investigación se encuentra a cargo de la Policía Nacional.

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Por su parte, la Policía Nacional informó que ya cuenta con las grabaciones de circuito cerrado y aseguró que se iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables y frenar los hechos delictivos en la zona.