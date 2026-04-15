Inseguridad: denuncian robo de materiales de construcción por dos jóvenes en Carapeguá

El denunciante, Alejandro Del Puerto, manifestó que, ante la inseguridad, solicitó de manera verbal a la comisaría local el refuerzo de patrullas nocturnas y de madrugada, con el objetivo de prevenir el hurto de los materiales de construcción.

En el video del circuito cerrado se observa a dos jóvenes que llegan en motocicleta, con el rostro cubierto con capucha, y a otro caminando, y que con tranquilidad comienzan a sustraer diversos materiales de la obra.

El afectado indicó que aún no podo cuantificar el daño económico, aunque afirmó que lo material puede reponerse. No obstante, expresó su preocupación por la sensación de inseguridad que genera este tipo de hechos, considerando que la presencia policial podría ayudar a disuadir a los responsables.

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Por su parte, el jefe de la comisaría local, comisario principal Óscar Sequeira, manifestó que estaba de turno durante la noche y que no recibió ninguna comunicación directa solicitando patrullaje en la zona.

Indicó, además, que, de haberse informado al personal patrullero, es posible que hayan debido atender otra emergencia, aunque aseguró que los recorridos se realizan durante toda la noche y madrugada.

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Finalmente, señaló que hasta la mañana de este miércoles, cuando salió de turno, no se había realizado aún una comunicación formal sobre el hecho. Instó al afectado a acercarse a la comisaría para radicar la denuncia y entregar el material audiovisual que permita la identificación de los responsables.