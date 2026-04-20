Fiscalía abre causa penal contra senador Hernán Rivas por presunto documento público falso

El Ministerio Público resolvió la apertura de una causa penal para investigar al senador Hernán David Rivas Román por la presunta comisión del hecho punible de producción mediata de documento público de contenido falso.

El caso del legislador se centra en la presunta falsificación de su título de abogado, el cual habría utilizado para acceder a cargos de relevancia pública

La medida fue oficializada mediante la Resolución F.G.E. N.º 1293, firmada el 20 de abril de 2026 por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández.

La decisión se da a partir de una denuncia presentada el 15 de abril por los senadores Celeste Amarilla, Rafael Filizzola e Ignacio Iramain Chilavert, quienes solicitaron la intervención fiscal para esclarecer los hechos.

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En ese marco, fueron designadas las agentes fiscales Patricia Sánchez Saldívar, de la Unidad Penal N.º 5 de Asunción, y Luz Guerrero de Martínez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción N.º 2, quienes tendrán a su cargo la investigación y el ejercicio de la acción penal.

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Según el documento, la naturaleza de los hechos denunciados amerita la apertura de una causa penal, con el objetivo de reunir elementos de convicción, impulsar la investigación y eventualmente formular una acusación.

Asimismo, se dispuso la remisión de los antecedentes a las fiscales asignadas y la comunicación correspondiente a la Oficina de Denuncias Penales para su registro.