MP pide ratificar juicio para Cucho, Ulises y otros 12 acusados en caso Berilo

El acusado Reinaldo “Cucho” Cabaña, sindicado como líder del esquema dedicado al tráfico de drogas desbaratado con la Operación Berilo; el exdiputado colorado Ulises Rolando Quintana Maldonado y otros 12 acusados presentaron apelación en contra de la resolución del juez de Garantías Miguel Palacios, que elevó la causa a juicio oral.

Los demás recursos de apelación fueron presentados por las defensas de los acusados Yamil Ramón y Marcelo Ricardo Cabaña Santacruz, hermanos de Cucho; Diego Miguel Medina Otazú, secretario de Cucho; Flora Lidia Ayala González, Óscar Adrián Monges, Celso Diosnel Ortega Aguilera, Selva María Chaparro Delgado, Sixto Ramón Arias Villalba, Gloria Rossana López Ramírez, Nelson Barrios Ávalos, Víctor Manuel López Acuña y Richar Antonio Sebriano Silvero.

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La fiscal Lorena Ledesma contestó las apelaciones planteadas y solicitó a la Cámara de Apelaciones que confirme el Auto Interlocutorio N° 232 del 31 de marzo de 2026, dictado por el juez de Garantías Miguel Ángel Palacios, que dictó la apertura a juicio oral.

Ahora el Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala, de la Capital, integrado por los camaristas Paublino Escobar, Camilo Torres y José Waldir Servín, deben estudiar los argumentos de las defensas y la postura del Ministerio Público; y resolver si ratifica la remisión de la causa a juicio oral o si hace lugar a los planteamientos de las defensas.

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Cucho insiste en extinción de la causa Berilo

El supuesto narco Cucho Cabaña, en la apelación presentada bajo patrocinio de la Abg. Alba Meixner, argumenta sentirse agraviado por el rechazo del incidente de extinción de la acción, señalando que el Ministerio Publico quiso hacer creer que el proceso duró menos de un año y que el juzgado quiere hacer creer que duró menos de dos años.

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Sobre el punto central de la apelación la defensa agrega en su escrito, que el juez de Garantías calculó mal los días y refiere que en el presente proceso penal, conocido como el caso Berilo, corresponde plantear la extinción de la acción penal por una supuesta violación del plazo razonable.

Luego de realizar un análisis de todas las fechas claves en esta causa, la fiscal Lorena Ledesma señala en su contestación a la apelación que desde la notificación de la imputación, el 7 de setiembre de 2018, han transcurrido 2.741 días, de los cuales el proceso su suspendió por un plazo de 2.401 días.

Es decir, la agente del Ministerio Público remarca que en el caso Berilo solo se tuvieron 340 días reales de proceso, por lo que no se podría aplicar lo establecido en el Art. 136 del Código Procesal Penal, que establece la duración máxima del procedimiento.

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Acusación fiscal es nula, según Ulises

Por su parte la defensa de Ulises Quintana, además de sentirse agraviada por el rechazo del incidente de extinción de la acción; también argumentó agravio por el rechazo del incidente de nulidad absoluta de la acusación fiscal, ya que tiene por no presentado el requerimiento conclusivo del 13 de mayo de 2022.

Al respecto la defensa del exdiputado colorado añade en su escrito de apelación que la acusación fiscal, presentado por el entonces fiscal adjunto Marco Alcaraz, no cumple con el estándar mínimo exigido por el articulo 347 inciso 2 del Código Procesal Penal.

“Se puede advertir que la conducta atribuida al señor Ulises Quintana así como los medios probatorios que sustentan la acusación se encuentran totalmente detallados, y que, como bien se sostiene, las apreciaciones realizadas por la defensa técnica al momento de la audiencia preliminar y nuevamente en su escrito, son cuestiones que hacen a su valoración y no precisamente a omisiones fácticas como refiere”, resalta sobre la fiscal Lorena Ledesma sobre el agravio de la defensa.

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La agente señala además dichas circunstancias deberán ser corroboradas o desvirtuadas en el juicio oral y que la valoración final será realizada por el Tribunal de Sentencias competente, por lo que mal podría tratarse de un incumplimiento de los presupuestos establecidos en el artículo 347 inciso 2 del Código Procesal Penal.

Cucho y Ulises, a juicio por caso Berilo

El magistrado admitió la acusación presentada en mayo de 2022 por el entonces fiscal adjunto Marco Alcaraz y ratificada durante la diligencia por la fiscal Lorena Ledesma, y ordenó la apertura del juicio oral para Cucho Cabaña por supuesta comercialización y tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero.

En cuanto al exdiputado colorado Ulises Quintana, el magistrado dispuso que sea juzgado por la presunta comisión de los hechos punibles de asociación criminal en el marco de la ley de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Además el juez de Garantías hizo lugar al pedido de las defensas, revocó la prisión preventiva y ordenó medidas alternativas para Reinaldo Cabaña (con uso de tobillera electrónica) y Ulises Quintana; a quienes había enviado a prisión a fin de asegurar la realización de la preliminar, que se suspendió en 15 ocasiones anteriores, debido a los recursos dilatorios planteados por los encausados.

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Por otro lado, Palacios condenó a 2 años de cárcel con suspensión de la ejecución al exfiscal Gustavo Ramón Yegros y los asistentes fiscales Carlos Alberto Aguilar Sánchez y José Ramón Alarcón Paniagua, por los hechos de cohecho pasivo agravado (coima), frustración de la persecución y ejecución penal, y realización del hecho por funcionarios.