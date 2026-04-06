Ulises dice que caso Berilo se extinguió, insiste en trasfondo político y apunta a “fiscalía corrupta”

A las 8:15 y a las 11:00, en ese orden, comparecieron ante el Juzgado de Garantías a cargo del juez Miguel Palacios el supuesto narcotraficante Reinaldo “Cucho” Cabaña y el exdiputado colorado Ulises Quintana, en cumplimiento de la convocatoria realizada por el magistrado, quien el pasado martes 31 de marzo elevó a juicio oral y público la causa Berilo; revocó la prisión preventiva y dispuso la libertad ambulatoria de ambos.

Al retirarse del juzgado luego de estampar su acuerdo con las reglas de conducta que debe cumplir, Ulises Quintana manifestó que la Justicia quiere justificar los platos rotos de la total falta de responsabilidad de diligencia de “una fiscalía corrupta”.

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En ese sentido, el acusado agregó que actualmente el fiscal Hugo Volpe, quien presentó la imputación en su contra, según recordó, está condenado por narcotráfico; mientras que el exministro de la Senad Arnaldo Giuzzio está procesado por tener vínculos con el narcotráfico.

“Las personas que me metieron en este proceso penal sí eran personas ligadas al crimen organizado, no yo. Con esto quisieron evitar que sea intendente municipal de Ciudad del Este en aquel tiempo, una cuestión política”, expresó Quintana al retirarse del Juzgado de Garantías.

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Causa Berilo está extinta, según Ulises

De acuerdo con lo expresado por Ulises Quintana, no existen fundamentos legales para sostener la acusación fiscal en su contra, por supuesta asociación criminal y lavado de dinero fruto del narcotráfico; y mucho menos en un juicio oral y público, ya que a criterio del exdiputado colorado, la causa ya está extinta. “Terminó esta causa. ¿Cómo van a levantar esto?”, remarcó.

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“Queriendo justificar, tanto el Poder Judicial y el Ministerio Público, nos meten a prisión alegando peligro de fuga. ¿Cómo yo me voy a fugar después de estar tres años y medio en libertad?”, cuestionó el acusado.

Quintana recordó que fue precandidato a intendente de Ciudad del Este, luego se candidató para la Cámara de Diputados, se presentó ante la Justicia ordinaria, pidió su desafuero a la Cámara Baja y siempre estuvo sometido al proceso y nuevamente lo enviaron a prisión “sin ningún argumento”, según puntualizó.

Al respecto, el acusado en la causa Berilo indicó que la prisión preventiva es una excepción, no es la regla, pero como los jueces aplican la medida cautelar de manera contraria a lo dispuesto por el Código Penal, las penitenciarías “parecen depósitos de personas”, donde los privados de su libertad están pasando necesidades catastróficas sin tener aún una condena firme.

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Celeridad para liberar a Cucho y Ulises

La resolución del juez de Garantías Miguel Palacios, que elevó a juicio oral y público la causa Berilo, y dispuso la libertad de varios de los acusados, entre ellos el supuesto narcotraficante Reinaldo “Cucho” Cabaña y el exdiputado Ulises Rolando Quintana; se dio a conocer cerca de las 21:00 del martes 31 de marzo.

Alrededor de las 23:30 tanto Cucho Cabaña como Ulises Quintana abandonaron la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde cumplían prisión preventiva desde el 27 de febrero pasado, por orden del magistrado encargado del caso Berilo.

Es decir, en aproximadamente dos horas y media las autoridades penitenciarias ya cumplieron la resolución del juez Miguel Palacios, lo que llamó la atención, teniendo en cuenta que en horario nocturno no suelen ejecutarse las resoluciones que revoca la prisión preventiva de los procesados.

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Reinaldo Cabaña Santacruz cumplirá medidas alternativas a la prisión, con una tobillera electrónica puesta; tiene una fianza real de casi G. 5.400 millones, correspondiente en 5 inmuebles ofrecidos por distintos fiadores; tiene prohibición de salir del país sin autorización judicial y posee restricción para acercarse a menos de 1000 metros de la frontera del territorio nacional.

Por su parte, Ulises Quintana está obligado a residir en la vivienda ubicada en el barrio Boquerón de Ciudad del Este, tiene prohibición de salir del país sin autorización judicial, debe comparecer de forma mensual para firmar el libro correspondiente en el Juzgado de Sentencia donde radique la causa y tiene la obligación de ofrecer, en un plazo máximo de tres días una fianza por la suma de G. 300 millones.

Cucho lavó US$ 90 millones en una empresa, según MP

Según la resolución del juez Miguel Palacios, el acusado Reinaldo “Cucho” Cabaña Santacruz será juzgado por presunto tráfico internacional y comercialización de drogas, lavado de dinero y asociación criminal; y el exdiputado colorado Ulises Rolando Quintana Maldonado por presunta asociación criminal de la ley de drogas y lavado de dinero.

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La acusación del Ministerio Público sostiene que la organización que lideraba Cucho Cabaña introducía al Paraguay cargamentos de cocaína provenientes de Perú o Bolivia, que luego eran trasladados hasta Alto Paraná, para posteriormente ser enviados hasta Brasil.

Para introducir al sistema financiero legal paraguayo el dinero proveniente del tráfico internacional de cocaína, Reinaldo “Cucho” Cabaña integró capital en las empresas Día Brillante, JJX SA y Neos Import-Export, siempre de acuerdo con el relato plasmado por la Fiscalía en la acusación.

La investigación permitió concluir que a través de la empresa Neos Import-Export la organización integró al sistema financiero la suma de US$ 90.460.434 provenientes del tráfico de drogas, resaltó la fiscala Lorena Ledesma en parte de su intervención durante el inicio de la audiencia preliminar.

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Fiscalía sostiene que Cucho financió a Ulises

Respecto a Ulises Quintana, la fiscalía sostiene que fue financiado por Cucho con el dinero fruto del narcotráfico, para conseguir una banca en la Cámara Baja, con el único objetivo de que utilice su investidura parlamentaria, las veces que sean necesarias, para que la organización pueda ejecutar, sin dificultad, sus actividades ilícitas.

De acuerdo con el Ministerio Público, el entonces diputado colorado utilizó la camioneta Toyota Land Cruiser 2008, matrícula JJX 009 propiedad de Reinaldo “Cucho” Cabaña, quien habría adquirido el rodado con dinero proveniente del tráfico de drogas.

La fiscala antidrogas ratifica además que el diputado colorado como parte de la organización criminal, recibía instrucciones directas de Reinaldo Javier Cabaña. En ese sentido, Quintana Maldonado colaboró para la liberación de la suma de 184.000 dólares, previo pago de 6.000 dólares.

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Para ese efecto el ex diputado envió a sus dos emisarios José Alarcón y Carlos Aguilar para que concreten la liberación de Diego Medina, portador del dinero que luego fue destinado a la compra de cocaína. El cargamento de droga fue incautado en Santa Terezinha de Itaipú el 2 de setiembre de 2018 por agentes de la Policía Rodoviaria Federal del Estado de Paraná, Brasil.